幸福GO旺 歡樂宜蘭年五結登場

2018年02月17日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

號稱全國最大型春節節慶活動的「歡樂宜蘭年」，今年邁入第25年，主場活動首次移師到五結鄉中興文創園區舉辦，主辦單位縣府文化局邀請鄉親一起來走春，感受文創園區的古蹟歷史風情，以及休閒的人文藝術，享受一場慢活的農曆新春。

文化局指出，歡樂宜蘭年活動最早由宜蘭運動公園起跑，24年來也曾由礁溪鄉、五結鄉、員山鄉、羅東鎮、宜蘭市、冬山鄉等鄉鎮市舉辦，由於展現在地傳統文化，獲得民俗節慶活動愛好者高度支持與肯定，也讓宜蘭縣成為全國春節期間最有年味的地方。

往年重頭戲都在除夕守歲晚會，起爐儀式、童玩遊戲、實境解謎、祈福活動等豐富多元內容，不只在地鄉親爭相參加，更吸引許多外縣市民眾同樂，跨年倒數、發放紅包，大大炒熱年節氣氛。

從大年初一到大年初三，在中興文創園區還有文化行春、市集商品限時促銷有獎徵答等活動，讓整個農曆假期都熱鬧滾滾。文化行春活動於初一推出「夢幻嘉年華」，有奇幻藝術、中國戲法、魔術Show、川劇變臉；初二「歡樂瘋馬戲」安排小丑互動演出、西式雜耍技藝、人入大氣球秀、金氏世界紀錄泡泡Show；初三「親子藝起來」除延續泡泡Show外，還有故事屋唱跳姐姐、亞洲冠軍特技扯鈴、中式特技演出。

(中國時報)