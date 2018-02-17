花在彰化 日賞花海夜看花燈

2018年02月17日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

第100萬個幸運兒，電動機車等著你！「2018花在彰化」系列活動大年初一上午熱鬧開幕，精彩的彰化燈會也在晚上亮麗登場。彰化縣長魏明谷信心十足說，今年「花在彰化」的遊客將倍增，並宣布第100萬名入園的幸運兒將獲贈1輛電動機車。

魏明谷、立委洪宗熠、陳素月、王惠美、溪州鄉長黃盛祿、縣議員李俊諭、前立委鄭汝芬與各鄉鎮農會總幹事齊聚溪州公園主持開幕典禮，開春第1天好天氣，讓繽紛的園區更添人氣，一大早人潮就不斷湧入，相當熱鬧。

魏明谷說，「花在彰化」系列活動，近幾年都獲交通部觀光局列為全台春節假期風景區入園人數第1名，去年首度突破70萬入次，今年更結合舉辦夜間燈會，即日起到元宵節，上午9點到晚上9點，白天賞花、晚上賞花燈，預估遊客將衝破百萬人。

他更表示，春節期間除了溪州公園，還可以到北斗品嘗小吃，到田尾公路花園買花賞花，到埤頭百寶村購買彰化縣十大伴手禮。

晚上登場的燈會，以「風帆生命樹」的燈光盛宴為首，園區入口處有「溪州公園」主視覺 ，入口意象則以「鳥語花香」迎嘉賓為設計，圓環區的大型立體花卉主題「光艷花舞‧迎新春」燈區，以及百花盛開為主題設計的「福氣臨門」與「百花爭艷」燈廊。

公園湖面有華麗的水上花燈，綠意湖畔有橫跨兩岸的「春暖花開」木棧橋、「心中有我」愛情互動燈區； 湖中則設計「魚躍龍門」、「平平安安」大型花燈作品，一旁還有「浪漫玫瑰」與「飄香稻穗」的湖面倒景。

(中國時報)