鹿港天后宮 400年藝術殿堂

2018年02月17日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

鹿港天后宮在台灣歷史占有獨特地位，創建迄今已400餘年，是台灣唯一奉祀湄洲開基媽祖廟，被列為國定古蹟，寺廟建築、一梁一柱、木雕、石雕、彩繪等，都出自名匠之手，不僅是廟宇，也是藝術殿堂，新春期間，人潮澎湃，各地信徒都蜂擁而來走春拜拜。

農曆1~3月進香熱潮

天后宮分靈廟宇數千間，信徒遍布台灣各角落，前來朝拜的香客絡繹不絕，每逢媽祖聖誕農曆1月至3月期間，進香的陣頭浪潮，譜出熱鬧的宗教嘉年華。

鹿港天后宮香客大樓，除了提供住宿，新春更在鄉土廣場舉辦燈會等鄉土民藝大展，呈現手工大師的作品和表演活動，還提供DIY活動。

香客大樓辦鄉土民藝

走向天后宮周邊，等於就是走進美食的寶藏，小吃攤、店家、茶飲一家接一家，除了蚵仔煎、蚵嗲等各種蚵料理，還有豐富、多元的海鮮料理，蝦猴更是其他地方吃不到的獨特美食，蝦丸、麵線糊、牛舌餅、綠豆糕、鳳眼糕、肉包、霜淇淋、麵茶等，都是網友推薦的必吃美食。

走訪天后宮後，再逛逛鹿港老街、走訪意樓、隘門、鶴棲別墅等老建築，讓人彷如走進時空隧道，別有一番韻味，也喚起歷史的情懷。

另外，國定古蹟鹿港龍山寺也不能錯過，呈現的是台灣清代留存下來，最氣派的代表性廟宇建築，彩繪、石雕、藻井、書法等，傳遞古典的文化氛圍。

(中國時報)