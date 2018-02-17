五福宮 全台最資深武財神

蘆竹五福宮有350多年歷史，主祀武財神玄壇元帥趙公明，是目前國內歷史最悠久的財神廟，也是內政部明定公告的國家三級古蹟。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市蘆竹區南崁五福宮主祀玄壇元帥趙公明，是全台歷史最悠久的武財神廟，主委陳宗賢說，大年初一開廟門後集體安頭香，人人都是頭香，不必搶，跟大家一起享福份過平安，同時還有鑽神轎、走招財橋等活動，並且發放8萬個錢母，讓好運旺旺來。

陳宗賢說，五福宮建廟超過350年，特地將搶頭香改為「安頭香」，每年農曆正月初一正子時開廟門，由道長帶領信眾集體團拜，獲內政部「好人好神社教運動推廣專案」認同。

總幹事邱建賢說，安頭香後，會發給每人加持過的「錢母」，讓民眾都能「拜頭香、保平安、送錢母、財滾滾」。

五福宮鎮宮之寶「天爐」於1823年建醮大典時鑄造，後因更換新爐而放入倉庫，之後有高人循著靈氣找到這裡，提醒廟方此爐靈氣旺盛，不應封藏倉庫。邱建賢說，重新開爐後，有信眾順時鐘摸3圈後把「氣」放進口袋而抽中大獎。

五福宮內還有使者公蛇洞，裡面養了錦蛇，邱建賢說，數年前還有民眾抓到「迷途」白色大蟒蛇，電視劇來五福宮拍攝節目，蟒蛇主人看到電視循線找到五福宮而「人蛇重逢」，圓滿落幕。

陳宗賢著有16萬字《武財神趙公明傳奇》，他表示，玄壇元帥是中國最早的財神，超過3000年，趙公明是殷商的武將，早期在家經營和帶部隊時管理帳冊有道，《封神榜》將他封為玄壇元帥，民間尊稱為武財神，統領「招寶天尊」、「納珍天尊」、「招財使者」、「利市仙官」4位掌管財富的神祇，合稱「五路財神」。

(中國時報)

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