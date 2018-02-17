新北 三峽區－臭豆腐外酥內嫩

李惠君（右）把每塊臭豆腐炸到外表酥脆、內質滑嫩，是店裡最受歡迎的招牌。（王揚傑攝）

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中國時報

原本是知名化妝品專櫃的櫃姐李惠君，為一圓創業夢想，毅然決然改行賣起臭豆腐、蚵仔麵線，一雙白皙的雙手在學習炸臭豆腐時，被噴濺的熱油燙到傷痕累累，也因她的堅持，每塊臭豆腐都炸到外酥內嫩，成為店裡最受歡迎的招牌美食。

李惠君說，創業一直都是她的夢想，而家裡是板橋的老字號便當店，所以她辭掉亮麗的化妝品專櫃小姐工作，回到家裡的便當店，從廚房到外場，一切從頭開始學習。

2年前，李惠君認為時機成熟，加盟「金正好吃」連鎖餐飲店，在三峽區中山路頂下店面，一圓創業夢想。李惠君說，創業過程雖然辛苦，但她相信只要做到品質保證，客人一定會上門。

為了做到品質保證，李惠君在練習炸豆腐、煮麵線的過程中，經過不斷的試做，原本白皙的手臂，不斷被熱油燙破，但她堅持做到最好，才能將產品端上桌，所以在她店裡吃到的臭豆腐保證外皮酥脆、內質滑嫩，是必點的小吃。

李惠君說，雖然加盟店的原物料統一由中央廚房提供，處理食材有一定作業流程，但還是要勤加練習，不斷試做試吃，達到標準後才能提供客人食用，練習炸臭豆腐是她最認真的項目之一，也讓臭豆腐成為招牌美食，並在地方上打響名號建立不少死忠顧客。

地址：新北市三峽區中山路110號

電話：（02）26742288

營業時間：上午11點至晚間11點

售價：大盤65元、小盤50元

(中國時報)

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