台東 台東市－臭豆腐＋炸蘿蔔糕 夢幻組合

台東久昂臭豆腐與炸蘿蔔糕是超級夢幻組合。（莊哲權攝）

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中國時報

臭豆腐是許多人難以抗拒的平民美食，台東市鯉魚山下的「久昂臭豆腐」有3種炸法，呈現不同的風味，最獨特的是與炸蘿蔔糕的夢幻雙併組合，令人吮指，還有南橫高山高麗菜醃製的泡菜，口感清爽甜脆，更是絕配。

位於台東市正氣北路的久昂臭豆腐，是網路及在地人激推的巷弄美食，老闆娘劉香仁說，她的臭豆腐從雲林宅配，比較厚，也比較大塊，炸法有3種，脆皮是整塊下去炸，口感外酥內軟嫩，還可以吃到豆腐的原味；酥則是切成兩半下鍋炸，吃起來較脆也較乾；微酥則是切成4小塊去炸，較適合老年人食用。

久昂更厲害的是沒有裹粉就直接油炸的純米手作蘿蔔糕，外表炸得金黃香脆，細嚼還有滿嘴蘿蔔香甜；劉香仁的媽媽就是南橫利稻著名的陳大姐，所以泡菜來自南橫的高山高麗菜，酸度脆度合宜，就連醬料也是自認龜毛的劉香仁，分成內用、外帶及素食3鍋下去熬煮。

顧客上門，經常是來一大盤淋上獨門醬料的臭豆腐與炸蘿蔔糕招牌雙併，在口中爆漿之後，再配一口清爽的泡菜，不僅讓人回味無窮，還有飽足感，大家一吃成主顧。

地址：台東市正氣北路126號

電話：（089）342087

營業時間：下午3點到晚間10點，周二公休

售價：臭豆腐50元、炸蘿蔔糕60元

(中國時報)

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