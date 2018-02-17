台南 鹽水區－昆伯酥軟多汁 鹽水人最愛

2018年02月17日 04:10 中國時報 萬于甄 ）

若問台南鹽水居民哪間臭豆腐好吃，大家一致推薦的就是鹽水伽藍廟旁的「昆伯臭豆腐」，這間40多年歷史的老店，是許多鹽水居民從小吃到大的平價美食；酥軟有嚼勁的臭豆腐搭上甜酸的台式泡菜，每天一開門營業，就吸引大批消費者排隊等候。

昆伯臭豆腐以整塊豆腐下去炸，2個油鍋分別用不同油溫炸著臭豆腐，其中一鍋先將豆腐炸熟、膨脹後，第二鍋再將外皮炸到定型，此時豆腐外皮已呈現漂亮金黃色，不過咬一口卻是酥軟多汁的口感，有別一般炸過鬆脆滋味，豆腐則是Ｑ軟有嚼勁，保留滿滿的豆腐香氣。

昆伯臭豆腐現由第2代顏豐益接手，有6片、8片、10片三種分量，價格從35至60元不等，雖然人氣滿點，但老闆與老闆娘炸豆腐的手腳俐落，不需等候太久，剛炸起鍋的臭豆腐淋上店家特製的醬汁，搭配酸甜的台式泡菜，讓臭豆腐多了一分清爽的滋味，更少了油膩的感覺。

每年蜂炮期間，會有許多慕名而來的遊客品嘗，而從在外地讀書、工作的鹽水人返鄉時，也一定會到昆伯臭豆腐買一份臭豆腐回味，因為昆伯臭豆腐是外地吃不到的滋味，是當晚餐或是宵夜的最佳選擇，獨特的口感更累積不少死忠粉絲。

地址：台南市鹽水區朝琴路15號

電話：0963163701

營業時間：下午3點至晚間10點半

售價：6片35元、8片48元、10片60元

(中國時報)