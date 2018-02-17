桃園 桃園區－獨門炒辣椒加持 一吃上癮

小臻脆皮臭豆腐，有雲南外省爸爸傳授的獨門炒辣椒，配上冰涼的自製泡菜，吸飽湯汁的金黃酥脆臭豆腐，饕客們一吃成主顧。（蔡依珍攝）

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中國時報

小臻為了籌糖尿病女兒的醫藥費，25年前開始賣臭豆腐，雲南外省爸爸傳授的獨門炒辣椒，天天現炒噴香麻辣，配上冰涼自製的泡菜，塞進炸得金黃酥脆的臭豆腐，吸飽湯汁一口咬下讓人吮指回味，強調油品每天新鮮更換，完全沒有油耗味，饕客們一吃成主顧。

小臻在花蓮長大，國中還沒畢業就跟男友愛得驚天動地、步入婚姻，15歲生下一子、3年後再添一女，沒想到女兒罹患糖尿病，終身要與胰島素為伍，但丈夫不務正業，酒後還會動粗，加上父親外省人、母親原住民的背景，讓閩南婆婆討厭又瞧不起，為了愛女1個月3萬多元的醫療費，開始做生意打拚。

小臻說，來自雲南的父親愛吃臭豆腐，跟著老父學炒辣椒，簡單不加防腐劑，只靠鹽巴和獨門手法，就能噴香夠味，但臭豆腐的靈魂人物泡菜卻讓她傷透腦筋，曾被客人嗆超難吃：「做得起來，我頭給妳當椅子坐！」但她為母則強，連續研究3個月，倒掉上千斤的泡菜，終讓她做出微酸微甜的爽脆台式泡菜。

但小媳婦的生活一度讓她罹患憂鬱加躁鬱症，引以為傲的炒辣椒和泡菜都走味，10年前女兒毅然決然帶她離開傷心地到桃園重拾舊業。小臻笑說開賣時，跟便當不相上下的價格曾讓一位客人掉頭走人，她追上前送他一份，這名客人幾分鐘後折返，還一口氣叫了6份，從此成主顧還幫忙攬客，接觸人群也讓她不藥而癒，如今兒女都已成家，少了經濟重擔，讓她只想把好東西分享給顧客。

地址：桃園市桃園區力行路永康公園前

營業時間：下午1點到晚間8點，不定期公休

售價：50元

(中國時報)

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