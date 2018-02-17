過年很文青！看亞米．海因玩設計

亞米．海因的創作手稿，充滿天馬行空的想像。（王英豪攝）

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中國時報
許凱婷、呂喬瑜／台北報導
「亞米‧海因的設計狂想」亞洲巡迴特展，首站在台北登場，海因本人親臨台灣分享創作經驗。（鄧博仁攝）

初一早！初二早！農曆春節假期，趕快到松山文創園區，走入亞米．海因的奇幻設計世界，打卡當最「潮」文青！

榮獲TIME時代雜誌評選為全球百大創意設計師的Jaime Hayon亞米．海因，所帶來的設計狂想正在松山文創園區熱烈展出中！亞米．海因常保一顆赤子之心與「玩設計」的態度，讓他像無畏的西班牙鬥牛士般，勇於挑戰多樣性的材質創作與設計，成為當代最受矚目的西班牙設計金童。

多樣材質 創意無限

停留台北的這段期間，亞米．海因也利用時間走訪台北各地景點，海因表示，「台北很繁榮，她融合了豐富的文化元素，這裡的美食、設計、藝術、建築相當著名，是個很前衛的地方。距離我上次來台北演講後，我有了更多新的創作與心得想跟大家分享。」亞米．海因表示，藉由這次在台北的展覽，台灣觀眾將看到一個嶄新、有共鳴的亞米．海因。

六大展區 直線設計

此次特展共分為六大展區，每一個區域以不同的顏色來區分，獨特開放直線式的展場設計，也是亞米．海因的精心構思。本次特展集結亞米．海因多年創作歷程，從入口處矗立著鮮豔精緻、吸引目光的《綠公雞》，金黃色與白色相間的《地中海數位巴洛克》到彷彿來到小人國的巨大陶瓷《西洋棋》，反諷美國流行文化的《熱狗椅》及《美國城堡系列》，都要讓民眾感受最不一樣的「西班牙」設計魅力。

「亞米．海因的設計狂想」亞洲巡迴特展台北站

展覽日期：2017/12/30-2018/03/04

（除夕休館）

展覽地點：松山文創園區五號倉庫

展覽時間：10：00-18：00

（17：30停止售票及入場）

粉絲專頁：Jaime hayon亞米‧海因的設計狂想 亞洲巡迴特展

(中國時報)

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