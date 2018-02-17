綠公雞 糖果罐 充滿童趣

2018年02月17日 04:10 中國時報 許凱婷、呂喬瑜／台北報導

《巴卡拉水晶糖果罐組》。（時藝多媒體提供）

從青少年時期開始塗鴉的插畫本到經典作品，亞米．海因的作品流露出天真無邪的童心，充滿童趣、浪漫的設計風格，每一件作品都別具巧思，且充滿故事。

代表作《綠公雞》受上海美術館老闆Pearl Lam委託創作，靈感源於一場夢，夢中色彩肆意流動，最後形成具體的形象，海因表示，「這是一座將公雞造型搖椅加入超現實主義元素所進行的奇幻雕塑。為兼具實用性，人們可以藉由重力加速度在上面搖晃嬉戲。」

《綠公雞》可供人們在上頭騎乘搖擺的鞍座，透過與《綠公雞》的互動，引領著人們馳騁在想像世界之中。

《巴卡拉水晶糖果罐組》則是海因2009年受知名水晶品牌所委託而創作，海因表示，「能受邀並與世界上最負盛名的水晶品牌─巴卡拉Baccarat合作，一同探索其水晶工藝的傳承與可能性，對我來說是極大榮幸。我也藉由融匯水晶及陶瓷等多元材質，一口氣完成這系列裡9個可愛而獨特的小角色。」

想要知道亞米．海因的設計魔法如何施展的，他個人的《素描本》絕對能一窺堂奧，充滿趣味與靈感的素描本，就像是專屬他的設計小劇場，每個看似潦草的筆跡與草稿，都極可能是一個驚人的想法。

《素描本》裡的每一個繪畫印記，都是海因源源不絕創作能量的動力來源。

(中國時報)