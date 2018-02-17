常玉日常生活的多元樣貌

2018年02月17日 04:10 中國時報 高珮蓉／台北報導

「常玉玩美生活」快閃限定店，為百年古蹟帶來嶄新文創力。（時藝多媒體提供）

西門紅樓向來為觀光客來台必遊景點之一，吸引大批年輕族群及觀光客，為了向世界旅客展現藝術生活美學的活力，即日起至4月8日止，國立歷史博物館藉「常玉玩美生活」邀請民眾參與。

藝術家常玉，素有「東方馬諦斯」美名，1901年生於四川，長年旅居巴黎，畫風融合法式柔美色彩與騷人墨客的風雅，擅長以書法入畫，藉由水墨寫意的流暢線條，描繪色調優雅恬靜的裸女、花卉與動物，風格抒情抽象。

國立歷史博物館典藏常玉晚期藝術作品，近年積極推廣博物館文創走入生活，藉由活動快閃店及主題餐廳多元形式，展現常玉生活美學的各種面貌。

百搭美品 時尚織物設計

常玉作品構圖細膩，博物館商店遴選100%水絨羊毛以及真絲緞面推出多款常玉圍巾，讓人多方體驗美感與特色，2016年甫列入重要古物的館藏「菊」，艷紅底色與柔美金色，蝴蝶圍繞著開滿枝梗的菊花與小蜻蜓，藉由水絨羊毛柔軟質地，將傳統節慶喜氣轉化為現代華麗優雅，呈現生生不息的祝福美意。

旅之美物 展現自信品味

現場多樣常玉實用旅行商品，為旅客留下美麗回憶，如常玉證件套兼具收納證件及悠遊卡功能，經濟實用。此外，為旅客量身打造的商品包括行李吊牌、行李束帶、行李箱保護套……等小物，打造與眾不同的機場時尚。

文具美控 品味超值小物

文具無疑是生活中平凡易見的物件，從選物細節更能看出個人品味，博物館商店推出常玉系列精裝筆記本、資料夾、紙膠帶……等，以現代設計結合質感美學，如《精裝筆記本─豹》選用燙金效果將常玉特色錢幣圖紋融入畫作之中，彰顯低調奢華感，締造眾人艷羨的美學品味。

美在紅樓 驚喜好康多多

商店內不僅有豐富商品，更特別規劃「美麗紀事主題形象牆」，只要在活動期間至拍照互動區配合指定動作，合照上傳臉書並打卡，即可獲得限量獨家好禮；活動期間亦舉辦消費滿額贈，來店消費即贈This雜誌或史博館4寶書籤、滿800元免費兌換典雅荷花項鍊，滿2000元可獲得常玉帆布袋或花鳥刺繡包，物超所值，贈品數量有限，送完為止。

(中國時報)