美好食光 味蕾跨世紀對話

2018年02月17日 04:10 中國時報 高珮蓉／台北報導

松露蕈菇燉飯。（時藝多媒體提供）

《常寓MAISON DE SANYU》坐落於藝術氛圍濃厚的安和路上，雅致用餐環境，延續藝術家常玉的法式浪漫，藉由無國界料理、國內外精選美酒，與同樣喜愛做菜的常玉，展開跨越半世紀的對話，打造全新味蕾饗宴。

常玉擅以馬作為創作題材，或一匹或成雙、或群馬，悠然自在。《Galloping Horses松露蕈菇燉飯》以一抹青醬與食材自然色彩點綴，彷若曠野與大自然合而為一的自由閑靜感受，雙馬圖騰並肩奔馳在金黃色大地，杏白灰的天空相間棕褐色的遠山坡石，在象徵山丘的松露野菇燉飯停駐相依。

蔣勳曾說：「常玉的『花』極富意象的豐富性，解讀他的『花』也幾乎是解讀他生命意境的一把鑰匙。」

《W9經典布朗尼》為常玉的瓶花寫下新的詮釋，以手作布朗尼象徵花瓶，隨性揮灑的紅椒粉不僅能提升風味還帶出冬日溫馨氣息，豐潤的金黃色芒果醬細緻而溫和就像是象徵希望的果實與鮮嫩清新的芳香薄荷葉，簇生在巧克力醬的枝條上綻放而生。

來到《常寓MAISON DE SANYU》，不僅能享受美食，獨具風格的複合式藝文餐酒沙龍，更不定期舉辦藝文講座、美食饗宴與質感品酩活動，並於每周六固定舉辦爵士之夜音樂演出，提供簡單隨性、優雅舒適的全方位生活美學體驗空間。

(中國時報)