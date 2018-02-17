詭譎世局變數多 審慎應對創新機

2018年02月17日 04:10 中國時報 主筆室

新春伊始，華人社會迎來農曆新年的同時，整個世局也正面對著變數起伏的複雜局勢，從核彈危機到貿易大戰，從民粹狂潮到強權較勁，從英國脫歐到美國自行其是，在在可謂詭譎難測。相關國家必須審慎因應各項挑戰，強化合作機制共同化解危機，才能為世局維持一個安定繁榮的發展環境。

綜觀天下，基本上有三大主軸造成不穩定變數：北韓金正恩的核武威嚇、非典型政客川普讓美國政策脫離常軌、全球化浪潮遭遇民粹保護主義反噬。

最迫切的嚴峻挑戰，當屬核武及飛彈發展一日千里的北韓。北韓長期操弄邊緣手法，以叫囂挑釁為主調，以和解姿態作插曲，憑恃中、俄不會容忍美國攻擊北韓，再加上核武大業即將告成，底氣更足、膽子更大，決心以能打到美國本土的核彈逼迫美國承認北韓核武國地位，並簽訂和平協議。

北韓危機最大的問題，在於它不只是一時，而是一個漫長危機的開始，而且會愈來愈惡化，令東北亞陷入緊張，美國也無法安寧度日。要解決北韓問題，美國必須尋求中國的合作，而川普想藉301條款及關稅懲罰削減中國從美國的獲利，又想得到中國在北韓問題上的合作，外交技術上實屬困難。但能夠化解或至少掌控北韓問題，對中國來說卻是有利的，權衡之下，主動掌控東北亞局勢走向，意義可能大於與美國的矛盾，就看中國如何決斷。

川普認為自由貿易協定讓其他國家占了美國便宜，他要取消「壞的」自貿協定，談出更有利的協定。因此他揚言重談《北美貿易協定》和《美韓貿易協定》，退出《跨太平洋夥伴協定》（TPP）後，見11國依舊談成了《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP），便想再以更優厚的條件加入。川普強勢走向保護主義路線，對其他國家而言，意味著對美貿易成本、難度與不確定性都會增加。

非典型政客的川普，本身就是世局的一項變數。他對美國的國際角色無感，國際社會將看到美國領導威信削弱，中國的全球領導地位乘勢崛起。此外，川普本身陷入通俄門及防害司法的調查夢魘，內政爭議恐怕也會消耗掉他處理對外事務的心力，讓美國在國際間更疏離，與傳統盟友的關係為之鬆動。

極右民粹浪潮近年席捲歐洲，衝擊歐盟的價值理念，而英國今年將和歐盟議定脫歐事宜，雙方在重新定位彼此關係之際，也將各自尋求分手後的發展機遇，不過目前看來將是分則兩害的局面。所幸在伊拉克與敘利亞的伊斯蘭國（IS）已被剿滅，難民奔逃歐洲的壓力可以稍緩，但恐攻事件仍有可能發生。

IS勢弱，敘利亞局勢轉趨和緩，美國和西歐國家不得不承認阿塞德政權已經完全穩住陣腳，可能會在新局勢下重啟談判並解除部分制裁。相對地，川普揚言撕毀與伊朗的和平協議，不只令努力促成協議的歐盟大為不滿，也讓原本走溫和路線、曾與歐巴馬握手言歡的魯哈尼總統必須強硬反擊，是否會加速飛彈發展值得觀察。最近伊朗出現好幾波示威潮，訴求針對經濟、就業與貪腐，已隱然有茉莉花革命2.0版的態勢，伊朗執政當局將面臨內外強大壓力，也令中東局勢一波雖平一波又起。

俄羅斯今年將舉行總統大選，如無重大意外，現任總統普丁篤定連任。不只因為他國內聲勢無人能及，也因為他利用各種手段打壓反對派，讓具有威脅力的對手失去參選資格，目前最強的對手是位實境秀主持人。然而，不久前俄國許多城鎮連續爆發示威，年輕人在網路串連，上街高呼普丁下台，說明執政長達18年的普丁，無論是政績、支持度，還是對人民的掌控，都已出現疲態，新的6年總統任期可能會遠比過去困難得多。

新年度總會有新挑戰，國際局勢亦不例外。對此無他法，情勢再嚴峻也必須鄭重面對。台灣最需要關注的，一是北韓引爆東北亞緊張，二是美中貿易戰殃及池魚，對此政府必須及早評估籌畫因應方案，以及時緩解震盪，為國家發展維護生機。

(中國時報)