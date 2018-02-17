抓狂美術館與烏龍立法院

2018年02月17日 04:10 中國時報 黑鳥麗子

春節期間如果考慮看電影，除了選擇賀歲片，建議在各種平台上找找坎城影展金棕櫚獎得主《抓狂美術館》，這是瑞典片，透過美術館的日常運營，意外看出許多人性。

《抓》片主角是帥氣館長，這天他走在廣場上，遠處傳來呼救聲，眾人回頭發現一個女人正淒厲大喊後面有人追殺她，果真跑來個怒氣沖沖的男人，勸架之後，館長發現皮夾與手機不翼而飛，才驚覺這是竊盜集團演的戲，目的是他的錢包，當場變為身無分文的遊民。好不容易回到美術館，館長把這離奇遭遇當做笑話講給同事聽，聰明的同事立刻透過定位系統追查到手機出現在某個龍蛇雜處的社區，這時公關公司來辦公室提案，年輕的公關說明現在是網路時代，藝術作品若沒有爭議話題，無從在媒體引起討論，建議採取聳動行銷手法為即將推出的展覽做宣傳。

這些看似不相干的事件透過「廣場」與「呼救」貫穿全片。同事告訴館長應該發威脅信給大社區裡的每個住戶，警告小偷還錢包；公關公司建議拍個恐怖訴求的影片置入行銷名為「廣場」的藝術展，兩個威嚇的提議都付諸行動，威脅信真讓館長找回了手機與一毛不少的錢包，卻也讓他麻煩不斷；公關公司驚世駭人的影片迅速累積超高點擊，造成輿論譁然，館長寶座眼看不保。

影片高潮在展覽的金主晚宴，特別安排的猩猩行動藝術家透過表演傳達對影片的不滿，影片中可憐小女孩無人救援，晚宴上他挑釁華麗裝扮的賓客，大家一開始認定是藝術、寬容以對，後來發現事情不單純，表演變成霸凌，還是無人敢出頭反抗，眾人皆成影片裡的小女孩，呼救卻無人聞問。

這齣戲很精細地刻畫出現代的種種矛盾。藝術家希望在作品中展現和平、信任、友愛，卻不符合這個時代的媒體特性，結果反其道而行的聳動影片贏得媒體關注。這離譜影片在討論過程中當然有人覺得不妥、嗤之以鼻提出質疑，但主事的館長光忙著追錢包下落，根本沒空開會討論，隨口一句交給專業，層層疊疊堆出即將垮台的高樓。

多少事情皆如此，其實沒有多少人真的在乎眾人之事，就像立法院的會議，每個立委看似都在這個會議上，但每個人都來沾個醬油簽個到就離開，輪自己上台質詢時才出現，說完自己的意見，就算開完了會，渾然不知同一個問題已經反覆問過許多次，結果制定出更多爭議法案、衍生出更多奇怪的社會現象，最後不是打架就是拒馬。到底該怎麼面對這樣的現代矛盾呢？

這讓我想到小說《華氏451度》，書在那個年代遭到憎恨，因為書呈現出「生命真相的毛孔」，可是當代人只想看沒有毛孔、緊緻美麗的臉龐。一如藝術在現代難以存活，因為網路搶奪了大量的時間，好比最近許多人轉傳分享一首因為特別難聽而走紅的「普通disco」，還有誰想要花時間凝視一粒沙，看看裡面是不是真有一個世界？

不過這部電影讓我最反覆低迴的，是館長面對的記者尖銳提問。一記者慷慨痛陳他任由這樣的影片透過官方網站上網，應該覺得可恥，卻有另一人站出來說，你就這樣迫於輿論壓力請辭，那「言論自由」何在？

我想，這部電影之所以餘韻繞梁，正是因為編導提出了許多問題，兜出了一個舉世皆然的情境，但不留下快樂結局，他讓我們痛苦，讓我們反思，但也讓我們在聽到「救命」時，會停下腳步來想想該怎麼做。（作者為自由作家）

(中國時報)