2018年02月17日 04:10 中國時報 黃光男

藝術是什麼！大家都可能琅琅上口，不論是哪一類的藝術工作者，每個人都可以在他熟知的領域裡說上很自信的言詞，也可能在他的創作上詮釋出很動人的理由，但是要確實認定什麼是藝術、什麼不是藝術，確實不是那麼容易，這其間的分野則需要更為深切的理解。

說是藝術，要先了解它的造境意義，如漢字中的「藝術」，意思是原本有人拿著種子正要栽植，而且要有使它成長的技術，引申就是創作的意思，若此，凡對於已有的事物有新的想法、更好的發明或發現的成果，便是很有藝術的作為。它不只存在於藝術品的解釋上，也不是一般說的美術品，甚至是視覺藝術或表演藝術等，所以藝術的意涵可以說是：凡具有創意而能再精進的人、事、物所發展的現象，都稱之為藝術。

其次是感應在一般性的理念中，藝術就是專指視覺感應，表演抒情或是科技應用的創作與發明，本質性是被社會公認為巧妙的、精確的，以及不易得到的新經驗，如東方美學中的自然美，或西方學說的直覺美學等，都列在其中。更具體地說，凡對於社會發展的生活層次與生命機體、自然界或人文景觀，有所認同與學習的景象，都在藝術造境範圍之內。

再者，則是狹義的說法，藝術可分為造型的視覺藝術、思維的表演藝術或得以令人愉悅的綜合藝術等範疇。更簡化的藝術就是美術，美術再簡化就成為繪畫、工藝、版畫，或建築、造景的簡約，並約定俗成地傳遞有關藝術就是美術的說法。

英國藝評家瑞德（H. Read）說：「藝術並不只是某一個特殊的理想在造型上的表現，而是藝術家造型上刻畫出來的任何一個理想的表現」，這個理想成為一項精神提升的標記，因此藝術就被限定在某一個記憶與追索的圖騰，並且廣泛被應用在與實體之外的幻覺知識。如此一來，除了庶民百姓對於藝術有一種精神崇拜外，就是從事藝術工作者也全然相信自己的藝術工作是唯一的，只有自己所認可的類項才是藝術或藝術品。

藝術不是只有一種，從上述推理，自認為是藝術的行家，或自以為是藝術工作者，我們都同意他們的說法，畢竟各有認知層次，可以尊重他們，也可以是被尊重的對象，但是有一種有關公共利益的藝術工作者，或作為大家服務的藝術行政者，包括主管藝術教育與藝術行銷者，卻不能失去了公益性的服務，也不宜堅持自己所學的那一部分才是對的。畢竟藝術教育與藝術創作，有關社會發展的要素與內涵，不能只局限在某一個自我的理解就以為是全部，而是該有自身的修養與廣泛的學習，才能有大開大闔的作為。

誠如當年美術館在日漸朝向專業運作時，總覺得全國、全省或全市的徵件美術比賽是一般的社會教育，應該停止運作，而以「畢業展」或某一特定的展覽為主，卻忘了美術館有美學教育與提倡全民美育的功能，它的舉辦對於業餘藝術工作者，或作為美育的實驗者有相當鼓舞的作用，而不是有樣學樣從別人的牙慧流出口味再烹煮一番。說是迎接世界潮流的製作，完全或不全在多元性的思考，雖不至於「順我者昌，逆我者亡」的程度，但張眼凝視當前公立博物館（美術館）的機構年度計畫，或有更為恢宏的視野，但不見有全民公益的服務，至少也得有一處令人有參與感的美術發展園地！

幾年前有更為政策性的組織編制，期在藝術教育有更好的發展，能帶動全民的美感教育，即便對於社會環境有較貼心的美育宣示，或作為精神力量的價值美學，但社會美感溫度有增加否？對於心靈的美感與生命的價值觀有提升否？則不是應用幾所學校，或專案標出研究案就可以立竿見影的。至少我們期待的環境是整齊清潔、活潑生動，在視覺上注意到秩序美、恆常美的街巷、廣場，在心靈上也有信仰、信心、善心的提倡，在生活領域，有一種不忍閉眼，可觀、可感、可思的環境！

藝術不是只有一種，藝術家也不只有專業人士，社會上更多的企業家、教師或各行各業的人士，只要有「己所欲，施於人」或有一種「萬物靜觀皆自得，四時佳興與人同」的心情，配合著藝術本質的理解與創意，作品不論抽象或心象，都是藝術創作的範圍。（作者為國立台灣藝術大學前校長）

(中國時報)