2018年02月17日 04:10 中國時報 鄧博仁 文：

30周年大秀後，品牌總監陳季敏與創意總監郭英聲出場謝幕，在大蛋糕前許下永續經營的願望。

2007年於華山舉辦的秀是郭英聲與陳季敏合作的第一年，他們相互激盪，決定把馬匹帶進秀場。模特兒穿著以馬為靈感的影像所設計出的服飾，站在馬前聽著秀導的指令，後頭馬兒也探頭出來湊熱鬧。

拍攝服裝形象廣告時，造型師、服裝設計師、髮妝師專心為模特兒打理，一不小心太用力，模特兒露出疼痛的表情。

不同的化妝師有著不同的技法及習性，但最終都得畫出符合一場秀的風格及調性的彩妝。

服裝助理、造型師、化妝師正在為模特兒準備上場時的打扮。兩位服裝助理探頭往外看下一個更衣者是誰？同時也不忘保護正在裡面換衣服的模特兒。

上台前，模特兒全神貫注、聚精會神調整心情，但也難掩心中的焦慮與緊張。

30周年大秀，30位模特兒魚貫出場謝幕，來賓紛紛拿起手機記錄這一刻。隨著時代的改變，拍照不再只是擁有專業相機者的權利了。

秀場，是鎂光燈下的華麗舞台，是時代思潮下的設計美學，更是品牌的創意總集結。2017某冬日清晨，化妝師、造型師、模特兒們一一就緒，秀導領著節奏一再排練，為的就是孕釀這場30周年大秀的誕生。服裝品牌Jamei Chen設計總監陳季敏，以「經典、當代、解構」三大主軸，藉由歷年作品精選出30套，述說品牌精神。秀場中，「30」這個數字，透露著陳季敏的巧思，是品牌走過這些年頭的軌跡，也是串連起Jamei Chen過去、現在與未來，並啟發新一代設計師。30套作品、30位模特兒，揭開Jamei Chen 30週年嶄新篇章。

「服裝是城市中移動的風景」是陳季敏詮釋服裝的重要概念，「影像」是Jamei Chen重要的設計元素，早在2007年開始，Jamei Chen就與攝影家郭英聲跨界合作。因為陳季敏認為「當每一個人只要穿著美麗的服裝，不管是走在日常的場景或是在旅途中，都是一幅美麗的移動風景！」而工作團隊也常在旅行中汲取下一季的靈感來源，並從藝術總監郭英聲蒐集來的世界風景，重新詮釋出被美景包裹的身體，繼續移動、旅行在不同的城市裡。除此，郭英聲也提供下一季流行趨勢及每一次的展演概念，Jamei Chen運用各種跳脫既有框架的元素，試圖在快時尚、網路化的消費市場中，提供全然不同的真實體驗。

走在伸展台上的模特兒，是披著彩衣下凡的天使。即便在後台，緊張的情緒從未停歇，但只要踏上伸展台上，隨著聲光節奏，步履輕盈飛揚，為服裝做出最完美的演繹，也衝擊所有人每一吋最細微的感官神經。時尚不只是衣裝，是不斷透過創新與大眾對話的過程；模特兒不是移動人檯，是演繹流行趨勢的美麗代言。

此外，Jamei Che30周年大秀後，品牌也將過去設計過的服裝讓給實踐大學服裝設計系學生重新解構、設計，提供學生創作管道，並邀請舞蹈家許芳宜帶領舞者們穿上新裝即興展演。舞者不是名模，但穿起來毫無違合、自由自在。「流行是一種穿著的態度，與個人風格與特質息息相關。」這正是陳季敏的品牌宣言。

(中國時報)