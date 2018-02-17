秀場，是鎂光燈下的華麗舞台，是時代思潮下的設計美學，更是品牌的創意總集結。2017某冬日清晨，化妝師、造型師、模特兒們一一就緒，秀導領著節奏一再排練，為的就是孕釀這場30周年大秀的誕生。服裝品牌Jamei Chen設計總監陳季敏，以「經典、當代、解構」三大主軸，藉由歷年作品精選出30套，述說品牌精神。秀場中，「30」這個數字，透露著陳季敏的巧思，是品牌走過這些年頭的軌跡，也是串連起Jamei Chen過去、現在與未來，並啟發新一代設計師。30套作品、30位模特兒，揭開Jamei Chen 30週年嶄新篇章。
「服裝是城市中移動的風景」是陳季敏詮釋服裝的重要概念，「影像」是Jamei Chen重要的設計元素，早在2007年開始，Jamei Chen就與攝影家郭英聲跨界合作。因為陳季敏認為「當每一個人只要穿著美麗的服裝，不管是走在日常的場景或是在旅途中，都是一幅美麗的移動風景！」而工作團隊也常在旅行中汲取下一季的靈感來源，並從藝術總監郭英聲蒐集來的世界風景，重新詮釋出被美景包裹的身體，繼續移動、旅行在不同的城市裡。除此，郭英聲也提供下一季流行趨勢及每一次的展演概念，Jamei Chen運用各種跳脫既有框架的元素，試圖在快時尚、網路化的消費市場中，提供全然不同的真實體驗。
走在伸展台上的模特兒，是披著彩衣下凡的天使。即便在後台，緊張的情緒從未停歇，但只要踏上伸展台上，隨著聲光節奏，步履輕盈飛揚，為服裝做出最完美的演繹，也衝擊所有人每一吋最細微的感官神經。時尚不只是衣裝，是不斷透過創新與大眾對話的過程；模特兒不是移動人檯，是演繹流行趨勢的美麗代言。
此外，Jamei Che30周年大秀後，品牌也將過去設計過的服裝讓給實踐大學服裝設計系學生重新解構、設計，提供學生創作管道，並邀請舞蹈家許芳宜帶領舞者們穿上新裝即興展演。舞者不是名模，但穿起來毫無違合、自由自在。「流行是一種穿著的態度，與個人風格與特質息息相關。」這正是陳季敏的品牌宣言。
(中國時報)