許維恩躍升雙總監 恢單不得閒

2018年02月17日 04:10 中國時報 李承陽 報導

許維恩穿搭灰色調詮釋另一種性感。（羅永銘攝）

許維恩2018年可忙碌了，雖公司已幫她推掉不少工作，湊出3、4天的年假，但她早在1月中就飛去美國5天低調開工，當時大家還猜測她是否和KID林柏昇遠行曬恩愛，其實她是去開展新副業，開創自己的網路服飾品牌。

許維恩工作時常被問身上衣服哪裡買？因此起了想自創服飾品牌的念頭，而這趟美國行主要是拍模特兒照，她笑稱自己是工作狂，3天在攝影棚、2天在飛機上度過，忙到養出超準時的生理時鐘，每天早上6點自動起床。她的服飾品牌走平價路線，預計年節開業，也讓她從美甲沙龍店的總監，加碼成身兼服飾業的雙總監，難得擠出寶貴年假，她還是拿休假日來忙自己的事業。

新店進駐百貨公司

除網路服飾問世，許維恩的美甲店也在去年年底進駐百貨公司，裝潢砸了200萬：「雖然前一個店址空間大，但新店址更重隱私，以前是共用一個淋浴間，現在每間都有獨立的淋浴間，讓客人更有VIP的感覺。」她還補充說年前有做折扣活動，結果一堆客人抽到5折，搞得自己哭笑不得。

而為迎接新年到來，許維恩畫上自創的美甲，取名「金蔥奶油滴」，雖然聽起來很像創意美食，但其實是為了年節特別設計的款式：「我是留方圓形指甲，畫白色奶油滴有一種滴下來的感覺，配上玫瑰金粉，也很喜氣，過年不一定要全身都是紅色的。」

過年穿搭走女孩風

許維恩畫完10隻手指頭的「金蔥奶油滴」需耗時1小時，因要兼顧美觀和耐操度，所以採取步驟繁多的光療美甲，不容易掉色也能撐很久，惟卸除的過程比較麻煩，會刮掉指甲表面的一小部分。至於自己的畫功如何？她笑說還是要請店裡專業的美甲師來比較妥當，藝人朋友夏語心、Emily、四葉草都是常客。

許維恩的過年穿搭則是走女孩風，綁雙馬尾、紅色上衣、牛仔裙、長靴，相當簡約，女神自曝私下喜歡中性穿搭，所以融合有領的衣服、單寧、皮革，都能增添一絲率性。

(中國時報)