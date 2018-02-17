郭靜想偷呷毛小孩年菜

郭靜私下生活有DuDu相伴，舒緩不少工作壓力。（石智中攝）場地提供：宜家宜犬　 年菜提供：汪事如意

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狗運當頭場地提供：宜家宜犬　 年菜提供：汪事如意
寵物年菜場地提供：宜家宜犬　 年菜提供：汪事如意
郭靜對毛小孩寵愛，親手餵食DuDu。（石智中攝）場地提供：宜家宜犬　 年菜提供：汪事如意

狗年來臨，郭靜帶著心愛的DuDu出門吃好料，購買新衣添喜氣、還包了紅包討吉利，好好犒賞愛犬一番。她請店家精心準備專屬毛小孩年菜，端出元寶餃子、鮭魚壽司、玉子燒、骰子牛、雞捲等多達11道料理，滿桌美味餐點讓DuDu看了食指大動，不顧鏡頭還在拍攝，當場興奮偷嘗了幾口，可愛模樣引來她直呼「好可愛！連我都想偷吃。」

郭靜目前在外租屋，每周回家才能與DuDu相見歡，喜歡毛小孩的她幾經思考，年前在新家領養一隻新歡貓咪「七七」，有趣的是，她深怕DuDu知情後會吃醋，上次回家主動向DuDu坦白從寬：「我最近養了一隻貓，但我還是很愛你的，愛沒有變喔！」談及貓與狗的互動差異，她分析，DuDu很熱情，每次一回到家就熱情跑來打招呼；七七相對下有自己態度，「會默默看我一眼，然後緩慢從眼前走過，暗示我要幫牠補充糧食。」

居家犬很少出門

全家人對DuDu疼愛有加，郭媽媽每天親手製作食物，火雞肉、牛奶餅乾、薏仁蘋果排毒，DuDu不住籠子，跟著郭爸、郭媽一起睡，也不常出門，郭靜笑說：「DuDu不落地，我們不會出門遛狗，牠出門就是去店家洗澡。」

9歲的DuDu，每天在家裡走廊跑15趟運動，這次為本報破例外出，郭靜還提前預約郭媽媽作陪，因為DuDu比較沒安全感，會擔憂現場有別的狗，她打趣說：「DuDu出門絕對是一加一，媽媽必須同行的基本組合。」

積極到大陸打拚

郭靜結束《星鮮話》娛樂新聞第2季的主持，上回專訪電影《血觀音》卻慘遭鄉民攻擊，她虛心接受，「主持是完全不同領域，我會更認真做功課，收視率跟評論我會平常心看待，謝謝許多打氣留言。」她新年以「衝」字自我勉勵，揮別舊東家福茂唱片，她積極到大陸打拚，舉辦售票演唱會，希望狗年事業能有所突破，就像貓咪「七七」取名靈感為7幸運數字，期許帶來更多好運。

郭媽誇女兒貼心

她預計今年推出數位單曲，日前聚餐向好友韋禮安成功邀歌，37歲的她不婚頭，郭媽媽語氣輕鬆說：「年輕人有自己想法，該說的我都說過了。」不忘誇讚女兒貼心：「她每年紅包都很大包，是非常孝順的孩子。」

(中國時報)

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