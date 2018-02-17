呂金象24歲習武吃足苦頭

2018年02月17日 04:10 中國時報 鍾志均 報導

26歲新生代演員呂金象有「小金城武」封號，出道2年的他，拍了電影《紅樓夢》，接著被金馬電影學院、林福地導演相中，在短片《暗湧》和電視劇《四月望雨》中演出。天真的他，原以為入行後天天有拍不完的戲和代言，「實際上跟我想像得差很多。」入行至今，自覺還無法孝順父母、給父母好的生活，為此他曾暗自哭泣。

儀隊出身的他，曾被不少遊客簇擁、爭相拍照，讓他享受被注目的感覺。不過他大學畢業後，第一份工作是做資源回收，他擁有大貨車執照，每天開車到社區收垃圾，「能幫別人做回收，又能賺錢，是很棒的事。」當初他和5個好友合資，「最後需要增資，無能為力只好退出。」他當時貸款、學貸就近百萬，至今仍在努力中。

10年內不碰桃花

他是家中老么，爸媽對他的任何決定都支持，「我們家很民主，也很和樂，加上當時做任何事之前都有想過。」進入演藝圈後，經紀公司培育他練武術、學畫：「希望能把自己調整到最好，不辜負爸媽期望。」

雖至今未闖出知名度，心繫家人的他，新年新希望是，「爸媽60多歲，已進入人生後半段，再等我一下，就能給他們好生活。」

他勤練武術1年多，因24歲「高齡」，不少動作讓他頻頻吃苦，「包括最基本的拉筋、伸展都很辛苦，還痛到常常睡不好覺，直到現在還是這樣。」所幸他身邊的老師、經紀人不斷給予鼓勵，讓他更在入行前放話，10年內都不碰任何桃花，包括先前《紅樓夢》殺青酒續攤也不參與，「練武術人必須12點入睡，生活愈簡單越好。」

沒拍戲時，他每周會回家和爸媽相聚，也充當家中的孩子王。他剛學表演時，「曾故意學著隔空拉繩子的動作，沒想到家裡的小朋友也相當配合，作勢跟著一起被拉走」，令眾人笑翻，也讓他笑說：「第一次感受到表演的神奇之處。」

(中國時報)