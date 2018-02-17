阿喜拜月老 一舉數得

2018年02月17日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

霞海城隍廟月老香火鼎盛。（霞海城隍廟提供）

阿喜虔誠拜月老，希望求得好人緣和正桃花。（粘耿豪攝）

阿喜拿著平安符過香爐。（粘耿豪攝）

阿喜到霞海城隍廟拜拜。（粘耿豪攝）

霞海城隍廟求姻緣攻略

拜月老備忘錄

自封是「拜拜達人」的女神阿喜，趁著新的一年到來，前往霞海城隍廟拜月老、求好人緣！雖然她不否認現在有「好朋友」，但也坦言，藝人總希望人緣和桃花愈旺愈好，「這裡除了可以拜月老求桃花，還可以拜義勇公除小人，非常靈！之前陪朋友來時，我還順便拜菩薩、求智慧，可說一舉數得！」

阿喜說，根據朋友的經驗，霞海城隍廟的月下老人不僅會幫忙促成好姻緣、保佑已婚男女婚姻美滿幸福、人緣更佳，也會幫信眾「篩選」、斷開爛桃花！她曾有幾個好友對戀情有疑惑，不確定能否與另一半繼續交往下去，就來拜月老解惑，結果拜完回去馬上發現破綻，一個是突然有「第三者」打給她，她才知道男友劈腿偷吃。

怪咖緣很無奈

還有一個是男友疑似交了新女友搖擺不定，兩人感情要斷不斷的，她拜完後，男的就突然不聯絡了，這位朋友也就順勢分手。最後一個朋友是拜拜完就發現男友是她無法忍受無可救藥的媽寶，當機立斷決定分開！

阿喜自嘲以前是「怪咖吸塵器」，感情上曾有一段時間一直遇到爛貨、怪咖，當時為了招好桃花，她還去綁紅線、戴粉晶，花大錢買了兩大串號稱可以「沉澱心靈、開智慧、認人清楚」的各類「寶石」，也曾10隻手指都戴上據說從西藏帶回來的天珠，直到後來遇到一位正派的老師，悠悠地提醒她：「這些都是塑膠耶！」她才知道自己受騙了。

當過好友紅娘

現在的她，已經跳脫用這些昂貴又虛假的「外物」來幫忙提升好運，「覺得心靈上安定比較重要，我常會背經文、梵文咒，每天對著家裡的貓咪唱綠度母心咒，希望世界萬物平和諧。去年演出《三人行不行》舞台劇前很緊張，也會走到旁邊去唱一段經文，真的很有安靜神經的作用。」

隨著年紀增長，阿喜看待愛情的態度變得「冷靜也理智」，因此生活中還經常扮演親友的愛情軍師，當過好友的紅娘，頗會幫人家處理感情問題，連表哥遇到恐怖情人，她也獻計如何不刺激對方成功脫身，「我表哥之前交了一個年輕可愛的混血妹妹，但交往後才知道對方上過社會新聞，她衝去前男友家要殺對方，順手拿起資源回收的酒瓶敲破，卻不小心劃傷管理員，後來發現這小妹妹也跟管理員交往過。表哥很害怕，想分手又怕被殺掉。」過程中，她一直扮演軍師角色，提醒表哥怎麼好好分手才不會刺激對方。

討厭重大節日

多數人都喜歡大過年的歡樂團圓氣氛，但阿喜卻透露，她超討厭過年，且一年當中所有重大節日都討厭，原因是她容易在過年期間生病，「從小學五年級到大學的每年過年我都生病！後來才發現我的體質不能吃過年會出現的牛軋糖、南棗核桃糕、桂圓糖這類東西，一吃就胃痛、抽筋，偏偏以前不知道一直吃，一吃就痛。」

那對她來說是痛苦的回憶，因為家住基隆，她好幾度都是除夕夜去礦工醫院掛急診，別人在大吃大喝，她在醫院喝胃乳。其他節日也和她有仇，她端午節也不能吃粽子。後來找到發病原因，避開不適合自己的食物後，才能健健康康、開心過好年。

(中國時報)