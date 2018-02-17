2018年02月17日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

位於高雄左營的7-11文自門市，利用花房概念，佐以綠壁板與玫瑰金大桌點綴，宛如把綠意引進唯美柔和座位區。（7-11提供）

7-11鳳鼻門市位於新竹新豐，因處在鳳鼻隧道口，故取名為鳳鼻，運用「粉紅玫瑰」的花圈，營造有如步入婚禮舞台的氛圍。（7-11提供）

騰達門市內外，運用多株人造櫻花樹種植，讓顧客可不分季節見到浪漫櫻花。（7-11提供）

全家台中大雅文雅店，布置成咖啡店氣氛，吸引不少年輕人前往。（全家提供）

萊爾富淡水帆船門市。（萊爾富提供）

萊爾富木柵貓空門市。（萊爾富提供）

小貓熊店露天咖啡座。（萊爾富提供）

工業風的OK華泰中壢店。（OK提供）

OK高雄駁二藝術門市。（OK提供）

充滿書香味的OK台中國圖門市。（OK提供）

全家台中金站店工業風裝潢，吸引許多年輕族群前往。（全家提供）

全家台中麗寶店裝潢相當繽紛可愛。（全家提供）

全家苗栗公館店充滿濃濃客家味。（全家提供）

農曆假期，許多民眾攜家帶眷出外走春，四大超商結合全台各地特色，依周遭地理環境、人文文化、商圈屬性等條件，改頭換面打造在地特色超商，甚至成為IG打卡熱門點，邀請大家把超商當景點。

7-11×花系列 感受春情

7-11推出許多以花為主題的門市，如櫻花、玫瑰花等，結合現代工業風、古典法式沙龍、夢幻婚禮等各種情境。如以工業風結合櫻花設計的新竹騰達門市、靠近石門大圳櫻花隧道的桃園龍潭佳園，及位於高級住宅區，以古典玫瑰園為發想的台南虎尾寮門市等．就算非花季也能到7-11感受花季浪漫、春意盎然的氛圍。

從2008年策劃特色門市以來，7-11目前全台共有約850家特色門市，並透過異業結合，與藝術、文創、學界合作，也為單店門市帶進1～2成的新來客，假日更吸引近上千人到店。

全家×3大主題 文青懷舊

全家針對文青小旅行、親子同遊、私房觀景台3大主題，精選約10大特色店，地點從北到南，連離島都有，全台玩透透。

文青風的全家都位於台中，其中台中金站店、大雅文雅店，以工業、粗獷氣氛做為裝潢主軸，除了鐵件金屬，更加入原木、原始磚材等元素。而台中金福星店位於逢甲夜市入口，2樓休憩區打造成簡約咖啡店氛圍，不僅有原木長桌，還有多張沙發，讓人可以放鬆地享受咖啡。

位於台中麗寶樂園內的全家麗寶店，除了有七彩休息區、鮮黃色咖啡吧，還有閃爍霓虹指示燈，十分繽紛。台中科博館附近的科博館店，呼應當地特色，在休憩區放置甲蟲和蝴蝶的標本，開放讓民眾拍照。想要走藝文路線的親子檔，苗栗的公館農會店，結合傳統客家三合院特色，搖身一變成為50年代風格的古早味店舖；杉林農會店則有閱讀休憩區，提供充滿書香氣氛的區域。

九份的全家九份觀景店，不僅有木質招牌，充滿懷舊風情，休憩區也仿造古早茶館設計，靠窗的位置，更能欣賞美麗的九份山景。南投縣仁愛鄉的仁愛高山青店，除了有泰雅族原住民風格的圖騰，戶外的座位休憩區，更可遙望清境的歐式建築。而喜歡海景的人，綠島朝日店是全家最東邊的店舖，不僅能賞海景，晚上還能數星星；枋山觀海店店如其名，也是全台灣離海最近的一間全家，走出休憩區就可直接到海灘。

萊爾富×貨櫃屋 融入地貌

萊爾富特色門市主攻園區與校園等，其中木柵動物園的小貓熊店、木柵貓空店、淡水帆船店、三重美堤店，與東海大學路思義店等門市，最受民眾喜愛。

貨櫃屋市集不僅風靡韓國，台北繼COMMUNE A7貨櫃市集後，星巴克也於花蓮成立貨櫃屋門市，在台掀起打卡旋風。萊爾富三重美堤店，以不影響當地景觀為前提，打造「貨櫃屋萊爾富」，提供運動民眾、單車族，與重新橋下的跳蚤市場人潮舒適購物空間，其造型就如同樂高積木，自然融入當地地貌。

木柵貓空門市，位於纜車貓空站的出口，休憩區設計貓空纜車主題牆面，不僅提供民眾小憩，也可步出門市外的平台，俯瞰貓空茶園景色，成為等待搭纜車的景點。木柵小貓熊店，以Ｑ版造型的小貓熊為主題，規劃露天咖啡座，並販售許多獨賣的小貓熊造型商品。

OK×國圖結合書香

OK超商積極進行店頭設計翻新，於2017年中起，針對門市櫃台與招牌進行變更，推出北中南的特殊門市規劃，集中於具有城市特色的休憩點進行設計。例如淡水八里門市，以左岸咖啡館的方式營造氣氛，民眾可以邊喝咖啡、邊眺望淡水河畔。台中國圖門市結合書香氣息，獨家配有閱覽室。

(中國時報)