這些遊戲超好玩 VR同歡閤家樂

2018年02月17日 04:10 中國時報 本報訊

PS VR－《THE PLAYROOM VR》

PS4 Hits同捆組，含PlayStation4主機、DUALSHOCK 4無線控制器及3款人氣遊戲，售完即止，9980元。（PlayStation提供）

Switch－《終極快打旋風 2 最後挑戰者》

Switch－《寶可拳 DX》

Switch－《1-2-Switch》

Switch－《瑪利歐賽車 8 豪華版》

PS4－《新。全民高爾夫》

PS4－《KNACK 2》

過年就是親朋好友齊聚一堂的歡樂時光，但又擔心跟不常見面的親戚共處時氣氛會冷場，這時候把遊戲拿出來就是化解尷尬的好工具，不少家用遊戲主機都推出了闔家同樂的遊戲，像是不管任何年紀都愛玩的瑪利歐、VR團體小遊戲等，還有一些大人小孩都能上手的經典遊戲，都是適合過年時與大家一起玩的歡樂遊戲。

經典必殺型

Switch－《終極快打旋風 2 最後挑戰者》

任天堂的《終極快打旋風 2 最後挑戰者》集《快打旋風 2》的經典畫面之大成，收錄了史上最多19個遊戲角色，針對輕玩家提供了點擊觸碰螢幕就能簡單施展必殺技的「Lite操作」、雙人合作共鬥的「搭檔模式」， 還有Joy-Con體感操作的第一人稱原創戰鬥模式「波Do拳模式」，熱愛經典的6、7年級生過年聚會最適合；1490元。

對戰動作型

Switch－《寶可拳 DX》

大家耳熟能詳的寶可夢除了過去經典的遊戲以外，也持續推出全新的遊戲作品，《寶可拳 DX》就是操縱寶可夢的對戰動作遊戲，以簡單操作方式讓你的寶可夢施展出華麗的熟悉技能，還能藉改變Joy-Con控制器的拿法去享受新的遊戲樂趣，畫面也比過去更流暢，現在連長輩都知道的寶可夢，新的遊戲怎能不介紹給他們；1790元。

雙人競技型

Switch－《1-2-Switch》

任天堂的Switch讓人驚喜的是，主機部分可直接拆分，《1-2-Switch》就正利用這特色去發展出各類型的趣味小遊戲合輯，而且有別大家過去只看著螢幕玩遊戲的習慣，需要玩家雙方實際互看再進行競技，像是當中的《快槍俠》小遊戲，會根據語音提示來比賽互相射擊、《空手入白刃》就更需要兩人互看「接白刃」，可是相當有趣的小遊戲；1490元。

趣味賽車型

Switch－《瑪利歐賽車 8 豪華版》

相信不管大人小孩都有聽過、玩過傳統的瑪利歐賽車，而全新的《瑪利歐賽車 8 豪華版》就是在Wii U主機上推出的《瑪利歐賽車 8》加強版，不僅追加了新角色、賽道、車種及道具，更收錄了任天堂旗下新作《漆彈大作戰》的角色，還能同時最多4人以Joy-Con控制器搭配方向盤進行遊戲，大大增加趣味性；1790元。

派對遊戲型

PS VR－《THE PLAYROOM VR》

PS近年的VR遊戲深受玩家歡迎，當中基本款的《THE PLAYROOM VR》，就屬於多人同樂型的派對遊戲類型，內含6款趣味小遊戲，包括參與戰鬥的《Monster Escape》、可互動的《Cat and Mouse》等，遊戲進行時1位玩家戴上VR頭戴裝置，另外還能讓最多4位玩家使用無線控制器及螢幕一起加入遊戲，不會冷落任何一名玩家；遊戲免費下載。

運動遊戲型

PS4－《新。全民高爾夫》

運動遊戲少不了《新。全民高爾夫》，新版本首次搭載廣闊的開放式球場，玩家除了可製作自己的身分，邊玩邊訓練角色所需的技能，還能跟遊戲中的角色較量高爾夫球技，另外單機即可支援4人一起玩遊戲，4位玩家輪流操作無線控制器，大家一起進行比賽更能帶動氣氛，連愛打高爾夫的長輩也會愛上；一般版 1190元。

闖關遊戲型

PS4－《KNACK 2》

《KNACK 2》可是一款畫風可愛、可支援單機雙打的遊戲，以操作主角Knack進行一連串的闖關遊戲，兩人一起玩的話更能使出各式各樣的合作必殺技，跟親朋好友一起打遊戲闖關，還能鍛鍊默契，而且遊戲操作簡單容易上手，就算是不常打電動的人也能輕易掌握，在節日聚會時玩也不怕對方害羞不會玩；1190元。

(中國時報)