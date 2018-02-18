民進黨是否將自行推出台北市長人選？發紅包 總統與柯保持距離

2018年02月18日 04:10 中國時報 張穎齊 、 王揚傑 、呂筱蟬、 莊旻靜 、 李佳玲 、 楊孟立 ╱綜合報導 、呂筱蟬、╱綜合報導

蔡英文總統初三福袋發放行程

昨天是大年初二，蔡英文總統風塵僕僕走訪北台灣各地廟宇參拜祈福並發送紅包，吸引大批民眾排隊領取，氣氛熱鬧。但蔡在台北市保安宮參拜時，台北市長柯文哲、表態參選北市長的綠委姚文智均到場，姚一直緊跟在側，柯則與蔡、姚隔著隨扈保持約2公尺距離，互動不多，再度引發外界好奇民進黨是否將自行推出台北市長人選。

蔡英文總統昨天上午先到基隆天顯宮參拜、發紅包，接著一路往南趕場，行程包括北市保安宮、新北中和烘爐地、桃園平鎮三崇宮、新竹竹東惠昌宮、香山財神廟與苗栗頭份義民廟，聽到總統來發紅包，民眾都大排長龍等著領紅包，將各廟埕擠得水洩不通。

姚文智黏TT 說蔡沒偏心

蔡英文上午10時許抵達台北保安宮時，柯文哲與姚文智均上前迎接，3人快步走進廟內參拜，姚全程緊跟在蔡的身旁，陪同蔡發紅包時，有支持者大喊：「姚文智凍蒜（當選）！」姚僅笑著回應「新年好！大家恭喜！」；柯文哲則始終隔著總統隨扈與蔡、姚保持距離，沒有太多互動，並在蔡發完紅包後，與姚一同恭送蔡離開。

有意角逐北市長寶座的民進黨立委姚文智在發放紅包過程中，緊貼在蔡總統身邊，地主柯文哲反而被保安宮董事長以及維安人員隔開，讓人不禁聯想日前蔡總統的「偏心說」。姚回應，不需要偏心，相信一旦提名後，民調就會整個翻轉。

蔡向誰先揮手 柯姚別苗頭

媒體問及與蔡、姚互動不熱絡，柯文哲表示，總統到場時有向他揮手，拜拜時還叫他走上前一點，他也有和姚握手，「過年就是要歡樂、講好話啦！」

姚文智受訪表示，總統先向他揮手，拜拜時還特地把他拉到身旁，聽到有媒體說「蔡是先向柯揮手」，姚則回應，先向柯市長揮手也正常，若未來他當市長，也會希望總統先向他揮手，他與柯也有握手，還在總統提醒後握了第2次。

蔡英文昨參拜過程大致平和、順利，僅有零星陳抗，隨扈立即擋下並帶離抗議民眾，現場均未發生嚴重言語或肢體衝突。柯文哲表示，這是民主國家常態，也是台灣民主多元可貴的地方。

(中國時報)