北返車潮湧現！初二塞爆 國道今高乘載管制

年初二中午台北車站湧現人潮，民眾大包小包趕著回娘家。（陳君瑋攝）

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中國時報
／綜合報導

春節連假天氣穩定，民眾紛紛開車出遊，加上昨天初二回娘家的傳統習俗，台北車站湧現人潮趕著回娘家，國道、省道都造成壅塞，尤其國5宜蘭到頭城準備進入雪隧的路段，車陣一度綿延約5、6公里，一路塞到深夜。且因今年假期較短，國道高速公路局估計，今天就有民眾北上返回工崗位，因此國道1、3、5號都要開始實施高乘載管制，請民眾留意相關資訊。

國5北上 塞到深夜

昨天國道最大的瓶頸是在國5宜蘭到頭城準備進入雪隧的路段，下午起持續壅塞不見紓緩，車速僅20公里甚至停頓，車陣一度綿延約5、6公里，一路塞到深夜。高公局呼籲民眾，如果今天仍要往返台北、宜蘭，應盡可能改走替代道路。

至於今天國1實施高乘載管制是從今明兩天的上午9時至下午2時，從北上高雄至湖口；國3則為北上九如至大溪各交流道入口，管制時間相同。國5則是今起至20日的15時至20時，北上蘇澳、羅東、宜蘭、頭城入口；國5結束高乘載管制時間未定，須視交通狀況機動調整。

為了紓解車流，高公局續於國3新竹系統至燕巢系統採通行費率8折收費；且2月15日至20日連假期間，每日0-5時國道全線雙向暫停收費，希望能發揮分流效果，減低塞車困擾。

國道0-5時不收費

面對今天龐大的車流，高公局預估上午國1易塞車路段有：楊梅-新竹系統南下，南屯-員林南下，鼎金系統-永康北上，西螺-埔鹽系統北上，南屯-后里北上，新竹系統-湖口北上，圓山-五堵北上。下午易塞車路段則有：五堵-汐止南下，三義-台中系統南下，新營-麻豆南下。西螺-埔鹽系統北上，南屯-后里北上，銅鑼-頭份北上，新竹系統-湖口北上。

另外，國3、國5今天上午因出遊者多，南下路段較易塞車。下午除了出遊民眾返家，加上準備返回工作崗位者，將輪到北上路段塞車。

公路總局四工處交控中心主任陳國正表示，蘇花改南下路段在清晨6時至7時達每小時633輛次，但7時後車流已經趨緩，分析車流少的原因與宜蘭天氣不佳有關，初二車流量比初一、初三來得少。2018台灣燈會已於嘉義縣展開，包括台鐵、國道客運、在地客運接駁，都將延至3月11日燈會結束為止。

(中國時報)

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