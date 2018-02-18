高雄、澎湖大辦桌 萬人熱鬧團圓

初二回娘家高雄內門傳統，請總鋪師辦桌席開500桌座無虛席。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／綜合報導

初二回娘家，「總舖師的故鄉」高雄內門，昨天中午席開500桌，坐滿5000人大啖傳統辦桌料理，茄萣2大地方公廟金鑾宮、萬福宮也席開230桌，熱鬧滾滾；離島澎湖農曆過年最大地方特色的「娘家宴」，各村里合計一連2天席開904桌，近萬人團圓把酒同歡，創下歷年新高紀錄。

內門區農會連續5年舉辦初二辦桌活動，反應熱烈。總幹事洪輝煌說，原本設定450桌，但因為民眾報名太踴躍，最後追加50桌，每桌4500元，有10道澎湃手路菜，像是封肉、放山雞、石斑魚等，找來6組總舖師及上百人員張羅，讓大家吃到熱騰騰的佳餚。

中國人農曆春節過年習俗，大年初二是出嫁女兒攜家帶眷回娘家的特別日子，岳父岳母思念女兒，也犒賞女婿，特別準備豐盛佳餚大款待，澎湖白沙鄉赤崁村首創的「娘家宴」，已傳承25年歷史。

礙於離島澎湖地處偏遠，家家戶戶各自準備宴席太繁瑣，各地村里延續赤崁村「娘家宴」萌發創意，號召集體辦桌來熱情響應，昨天與今天一連舉辦2天，馬公市重光里席開160桌、烏崁里130桌、白沙鄉赤崁村158桌、湖西鄉西溪村150桌、紅羅村136桌、青螺村35桌、鼎灣村33桌、隘門村102桌，總計全澎湖席開904桌，鄉親一起「嗨翻天」。

澎湖縣政府表示，今年「娘家宴」各村里辦桌數都正成長，重光里160桌再次刷新紀錄，烏崁里一下子增加上百桌，展現最強凝聚力，隘門村也不遑多讓，第一次辦娘家宴就締造百桌亮麗成績單。

(中國時報)

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