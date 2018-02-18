談國運下下籤！賴揆指不論好壞都努力

2018年02月18日 04:10 中國時報 萬于甄 、 陳世宗 ／綜合報導 ／綜合報導

行政院長賴清德大年初二「回娘家」，昨天先後在台南安平開台天后宮及觀音亭參拜，下午會同高雄市長陳菊，悄悄到南鯤鯓代天府參拜，不免讓人聯想此趟祈福參拜是否與國運籤有關；行政院發言人徐國勇說明，院長與陳菊市長每年都會陪同民間友人來參拜，與國運籤無關。

賴清德昨天在天后宮受訪表示，每1年全台各大廟宇都會抽國運籤，有些抽出上上籤，意義良好，有些則是不盡理想的下下籤，但不管好籤、壞籤都應該要努力，不會因為抽出上籤就不努力，也不會說抽到下籤，努力就沒效果，只要努力就會有成效，希望民眾未來新的一年能一起努力，讓台灣越來越進步。

下午被問及與陳菊一起到南鯤鯓參拜，賴清德未多做回應，陳菊僅笑說：「新年快樂，謝謝！」參拜完並與友人話家常後，2人快速離開。

隨後，行政院發言人徐國勇說明，每年陳菊會陪同一位台南將軍區出身的王姓企業界友人，到北門南鯤鯓代天府拜拜，往年擔任台南市長的賴清德都會一起陪同，今年也不例外，此趟參拜與國運籤無關。

台中市長林佳龍昨天則前往潭子潭水亭、大雅永興宮、神岡萬興宮及豐原慈濟宮等宮廟發送紅包，祈祝市民「狗年狗來富」平安順利、市政各項建設蓬勃發展；立法院副院長蔡其昌則前往南屯萬和宮、東區樂成宮、大里19甲福德廟、大雅永興宮等廟宇，發放幸福紅包，也吸引大批民眾排隊領取，蔡其昌還為搶得紅包「頭香」的阿嬤親筆簽名祝福。

(中國時報)