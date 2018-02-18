「彌勒佛對我笑」幸運男刮中2000萬

2018年02月18日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

春節「2000萬開運發財金」刮刮樂共有3個2000萬大獎，第1個大獎由新竹縣竹北市鴻運發商行開出，店家在地營業10多年，首度開出刮刮樂大獎，負責人彭昌平夫妻都是輪椅族，他們笑說「客人時常光顧，說要多加照顧，果真開出大獎」，刮出2000萬大獎的男性帥客也買鞭炮慶祝，希望為自己與彩券行繼續帶來好采頭。據悉，中獎得主購買時開玩笑說：「覺得5尊彌勒佛好像對我微笑！」結果真的中獎。

彭昌平與太太行動不便，均靠輪椅行動，2人在竹北市華興街經營鴻運發商行10多年，過去販售刮刮樂時雖曾開出數次獎項，但這次是首度開出頭彩大獎。彭昌平說，過年期間，1名男性中年常客光顧，一口氣買了1整本彩券，除了增加年節氣氛外，也向店家表示，期盼能夠真正照顧弱勢。

果不其然，該名男性常客購買的「2000萬開運發財金」刮刮樂，真的開出2000萬元大獎。彭昌平笑說，這名常客中大獎後，還自行影印刮刮樂影本送給店家，並買了鞭炮一同慶祝，讓彩券行喜氣洋洋。

彭昌平說，由於夫妻倆行動不便，平日並未特別外出求財，不過店內有5尊彌勒佛，還有柑橘、旺旺餅乾等吉祥物品，期望為顧客帶來好兆頭。彭昌平說，過去經營彩券行，尚未開出如此大獎，此次有如添好運，全家人都非常開心。「2000萬開運發財金」共有3個2000萬大獎，彭昌平說，目前僅開出1個，尚且有2個大獎未開出。

台彩春節大加碼，大樂透頭獎保證1億元起跳，截至大年初ㄧ已累計開出181組，其中已有133人獨得100萬元，其中距花蓮震災統帥飯店不到100公尺的彩券行，也開出100萬彩金。

(中國時報)