新竹義民廟發春聯 馬英九人氣不減

2018年02月18日 04:10 中國時報 莊旻靜 、 李佳玲 ／綜合報導 ／綜合報導

往年各任總統每年春節必訪的新竹縣褒忠亭義民廟，前總統馬英九昨依循往例前往上香、贈春聯，吸引不少民眾排隊領取，但現任總統蔡英文卻未現身，改往苗栗縣頭份市義民廟參拜、發紅包。褒忠亭義民廟人員表示，蔡英文昨天的缺席，創下10年來農曆春節無現任總統造訪的首例。

褒忠亭義民廟董事長徐德馨說，義民廟是客家族群重要的信仰中心，馬英九已連續20年前來參拜祈福，顯見對客家信仰的重視。馬英九致詞表示，義民爺為台灣專屬信仰，紀念維護地方安寧的義民，像是新竹的客籍先烈姜紹祖，在乙未戰爭起義時，尚不滿20歲，精神值得尊敬。

馬英九說，他擔任總統時「運氣不是非常好」，第1任時遇上金融海嘯、第2任則面臨歐債風暴危機，卸任前還發生全球出口萎縮，但8年任內經濟成長率仍維持一定水準，前2年全球景氣復甦，全世界進入新的景氣循環，台灣是小而開放的經濟體，應抓住此機會，讓經濟再往前，他祝福台灣來年風調雨順「颱風少」、國泰民安「出口旺」，人人「賺大錢、大賺錢、錢大賺」。

馬英九昨天由新竹縣長邱鏡淳、立委林為洲、縣議員賴江海等人陪同，前往褒忠亭義民廟上香祈福後，在廟前贈送親筆複印的春聯，吸引不少前往義民廟上香的信眾排隊領取，還爭相與他合影留念，顯示他即使卸任，人氣依舊不減。

蔡英文總統昨天雖也到新竹參拜廟宇，先前往新竹縣竹東鎮的信仰中心惠昌宮，再轉往新竹市香山區的香山財神廟，最後一站行程則前往苗栗縣頭份義民廟上香、贈賜「孚佑汲善」匾額，未安排褒忠亭義民廟參拜行程。

(中國時報)