打臉川普否認俄介入總統大選！通俄門 美起訴13俄人3機構

2018年02月18日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

領導「通俄門」調查的美國特別檢察官穆勒，16日起訴13名俄羅斯公民和3個俄羅斯實體，指控他們在2016年美國總統大選期間，透過社群媒體宣傳，「散播對候選人及整體政治體系的不信任感」，相當於側面打臉川普否認俄羅斯介入美國總統大選的說法，但調查並沒有對任何美國人包括川普競選團隊成員起訴。這是「通俄門」案頭一遭起訴俄國公民，也是迄今對俄國干預美國大選的最直接指控。

指控俄2014開始干預

美國司法部副部長羅森斯坦召開記者會，宣布這項起訴。全長37頁的起訴書指出，這些俄國人自2014年起便開始干預美國政治進程，「向美國發動所謂的資訊戰」，而從2016年中期起，被告更是在美國大選中支持川普、打擊民主黨總統候選人希拉蕊。

13名被告全被控以「串謀欺詐美國」罪名，有3名被告再加控共謀電匯詐騙和銀行欺詐罪，有5人被控嚴重盜用身分罪。

起訴書中指控，總部在俄國聖彼得堡的「網路研究社」（Internet Research Agency）及其12名雇員，從2014年至2016年美國總統大選之前，「展開了干預選舉和政治進程的行動」。遭起訴的還包括俄國富商普里高津（Yevgeniy Prigozhin）及其控制的兩家公司「協和管理」（Concord Management）與「協和外燴」（Concord Catering）。普里高津與俄羅斯總統普丁關係密切。聖彼得堡也是普丁的家鄉。

川普：證明沒做錯事

美國司法部副部長羅森斯坦指稱，起訴書中並無法斷言有美國人從中知情，也不代表俄國成功影響大選結果。美國總統川普也推文回應說，相關人士的行動從2014年便開始，遠比他宣布參選的時間為早。他稱：「大選結果沒有被影響到。我們的團隊沒有做錯任何事－沒有密謀！」

不過，起訴書中的確有具體提到，俄方人員曾使用假造的美國人身分，至少3度致函佛羅里達州的3名川普競選幹部，表示將舉辦造勢活動並要求對方協助。但起訴書並未指出這些競選幹部是否有回覆。

俄羅斯外交部則嗆說，只靠13人就能「干預美國選舉？13人對抗特種部隊的數十億美元預算？」實在是「荒謬」。普里高津也回應說：「他們（美國人）只看到自己想看的。…若他們想要見魔鬼，就放馬過來。」

美國眾議院少數黨領袖裴洛西發表聲明，指起訴內容「徹底彰顯」俄國人企圖影響美國大選，為川普的選戰出力。

(中國時報)