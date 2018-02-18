提供資金 普丁大廚赫然入列

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中國時報
／綜合報導

美國有線電視新聞網（CNN）報導，特別檢查官穆勒的調查發現，被告在大選前幾個月，每月以逾120萬美元（約台幣3487萬元）的預算，投入大量人手不分晝夜，在臉書和推特等社群媒體刊登廣告，涉嫌以假冒美國人、盜用美國人身分的方式，支持川普，抹黑希拉蕊。

報告表示，13名俄羅斯被告還涉嫌利用「臉書」（Facebook）屬於史基博（Matt Skiber）的人頭帳戶，冒充美國人與真正的美國公民聯繫，裝成遊行的招募人員，甚至出錢印製海報和購買擴音器。

廣告宣傳的對象不僅僅是川普。被告還涉嫌在「臉書」買廣告，為「支持希拉蕊，救救美國穆斯林」集會造勢，暗指希拉蕊支持伊斯蘭教法；涉嫌買廣告為「拉下希拉蕊」集會宣傳。

在2016年美國總統大選期間，被告把焦點放在民主黨與共和黨勢均力敵的關鍵「搖擺州」。他們涉嫌盜用美國公民的身份，向佛羅里達州的基層組織發送電子郵件。

俄羅斯人在臉書等平台購買政治廣告的消息在2017年9月曝光，媒體報導也指出臉書正配合特別檢查官穆勒的調查之後，被告試圖掩蓋其行跡。根據起訴書，其中一名被告寫道：「我們在工作中遇到小小的危機：聯邦調查局壞事（不是開玩笑），所以我忙著與同事湮滅證據。」

起訴書指出，被告之一、人稱俄羅斯總統普丁「大廚」的普里高津掌控的Concord Catering為「網路研究社」（IRA）提供資金。一些被告還入境美國「收集情資」。

(中國時報)

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