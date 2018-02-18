大陸首艘自製航母將海試

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中國時報
／綜合報導

雖正值新春，但有媒體披露，大陸第一艘自製航母002艦卻為春節後出海進行緊鑼密鼓的測試。網上瘋傳的最新施工進度照片顯示，艦島相控陣雷達旁疑似安上新裝置，並再度測試動力系統。

相關照片顯示，艦島的煙囪冒出的已不是黑煙，而是較透明的煙，搜狐與新浪軍事的分析認為，這顯示002航母動車試驗已經越來越頻繁，試驗的時間也越來越長，顯示它的動力系統運作穩定可靠。

據《詹氏防衛周刊》近日報導，舷號89的保障船已抵達大連造船廠，並停靠在002航母旁。

各種跡象顯示，002艦可能即將海試，外界分析認為，它完成海試後，最遲可能會在2019年底前入列服役，屆時大陸海軍將擁有兩艘大型航母，並組成雙航母戰鬥群。大陸海軍現役唯一航母遼寧艦的基地是青島綜合保障基地，分析認為002航母服役後，很可能也會以青島為母港。

目前遼寧艦的艦載機有24架殲-15戰機，以及直-18、直-9等直升機，而002型航母所搭載的艦載機數量預料至少會增加50％，其中包括36架殲-15戰機，以及相關型號的直升機。

分析指出，在雙航母組成的訓練編隊中，遼寧艦與002航母可共同作為殲-15戰鬥機的起降訓練平台，這樣至少可比光靠遼寧艦多訓練1倍的殲-15飛行員。殲-15戰機主要用以執行遠距離防空截擊任務。

此外，春節對軍人來說，更意味著堅守與責任。據《解放軍報》，除夕當天，北部戰區空軍航空兵某旅多次前往空域查證不明空情。而印度總理莫迪除夕赴「阿魯納恰爾邦」活動，中方認為該地區是印度非法占領的大陸藏南地區，因此大陸外交部初一加班表態，強調堅決反對印度領導人到爭議區活動，將向印方提出嚴正交涉。

(中國時報)

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