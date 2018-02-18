7.2強震撼動墨西哥 警報救命

墨西哥首都墨西哥市發生規模7.2地震，導致數十棟建築受損，100萬人無電可用。 成千上萬的市民被突如其來的大地震嚇壞了，紛紛跑到街頭避難。圖為一名先生緊緊抱住老伴，不斷安慰她。（路透）

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中國時報
／綜合報導

南美洲國家墨西哥南部在當地時間16日下午5時39分（台灣時間17日上午7時39分）發生芮氏規模7.2的強震，震源深度24.6公里，震央靠近南部的瓦哈卡州（Oaxaca）皮諾特帕－納雄耐爾（Pinotepa Nacional），連首都墨西哥市的居民都可感受到劇烈搖晃。已知陸續傳出房屋受損的災情，所幸未造成海嘯威脅，也未傳出傷亡報告。內政部長與瓦哈卡州長搭乘直升機視察災情，直升機因機械故障迫降時失事，2人奇蹟生還，但地面卻有2人喪生。

地震發生時，墨西哥市高樓劇烈搖晃超過1分鐘，所幸警報在震感前72秒就已發出，警報聲響徹整個城市，民眾紛紛衝到街上避難，而強震後共發生225次餘震，最強一次規模也有5.8，嚇得民眾不敢進屋。

許多民眾餘悸猶存，想起去年9月強震造成墨西哥市228人罹難、大量建物受損。時隔不到半年，強震再起，幸好這次無人直接死於地震。

美國地質調查局公布的資料顯示，墨國這次地震主要是科科斯板塊和北美板塊之間發生淺層逆衝斷裂所致。這一帶地震頻仍，經常造成災情，幸運的是這次並未傳出重大傷亡，但受影響的墨西哥市與南部地區近100萬戶停電，瓦哈卡州至少50間房屋受損。

這次的科科斯板塊與北美板塊屬於環太平洋火山帶（火環帶）。火環帶呈馬蹄形狀，全長40,000公里，共452座火山，地球上將近90%地震都發生在此。

近1個月來這一帶強震頻頻，阿拉斯加、日本、台灣、墨西哥陸續發生強震，印尼阿貢火山與菲律賓馬永火山也接續噴發，不僅時間點相近，位置也在火環帶上，讓人不禁擔憂，火環帶是否進入了強震與火山爆發的活躍期。

美國科學家預測，由於地球的自轉速度變慢，2018年全球會發生高達20次規模7以上的強震，亦即是去年的2.3倍。對於地震頻仍的台灣而言，應作好必要的防範措施。

(中國時報)

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