全球10大最富有城市 陸占3席

2018年02月18日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

據美國《商業內幕》網站報導，財富研究機構新世界財富近日發布的報告顯示，在全球最富有的10個城市中，每個城市的私人財富至少達到1兆美元。北京和上海分列第5和第6位，私人總財富分別達2.2兆美元和2兆美元，紐約名列第1，私人總財富達3兆美元。

該報導指出，據新世界財富的最新報告，2017年的全球個人財富總計大約215兆美元。評估個人財富的總額，是將所有資產（現金，股票和商業投資），減去任何負債得到的淨值。

據分析，在全球範圍內，淨資產在100萬美元以上，可被定義為「有錢人」的大約有1520萬人；若除去這些有錢人，普通人的淨資產平均為為28400美元。

該機構也列出全球10大最富有的城市，半數在東亞（東京、北京、上海、香港、新加坡），而大陸就占了3個。美國有3個城市（紐約、矽谷、洛杉磯），英國倫敦排第2、第9名雪梨，歐洲國家沒有入榜。

世界前10名最富有城市如下：第1名紐約：私人總財富達3兆美元。第2名倫敦：2.7兆美元。第3名東京：2.5兆美元。第4名舊金山灣區（註：矽谷即位於灣區南部）：2.3兆美元。第5名北京：2.2兆美元。第6名上海：2兆美元。第7名洛杉磯：1.4兆美元。第8名香港：1.3兆美元。第9名雪梨：1兆美元。第10名新加坡：1兆美元。

(中國時報)