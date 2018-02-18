全球10大最富有城市 陸占3席

友善列印
中國時報
／綜合報導

據美國《商業內幕》網站報導，財富研究機構新世界財富近日發布的報告顯示，在全球最富有的10個城市中，每個城市的私人財富至少達到1兆美元。北京和上海分列第5和第6位，私人總財富分別達2.2兆美元和2兆美元，紐約名列第1，私人總財富達3兆美元。

該報導指出，據新世界財富的最新報告，2017年的全球個人財富總計大約215兆美元。評估個人財富的總額，是將所有資產（現金，股票和商業投資），減去任何負債得到的淨值。

據分析，在全球範圍內，淨資產在100萬美元以上，可被定義為「有錢人」的大約有1520萬人；若除去這些有錢人，普通人的淨資產平均為為28400美元。

該機構也列出全球10大最富有的城市，半數在東亞（東京、北京、上海、香港、新加坡），而大陸就占了3個。美國有3個城市（紐約、矽谷、洛杉磯），英國倫敦排第2、第9名雪梨，歐洲國家沒有入榜。

世界前10名最富有城市如下：第1名紐約：私人總財富達3兆美元。第2名倫敦：2.7兆美元。第3名東京：2.5兆美元。第4名舊金山灣區（註：矽谷即位於灣區南部）：2.3兆美元。第5名北京：2.2兆美元。第6名上海：2兆美元。第7名洛杉磯：1.4兆美元。第8名香港：1.3兆美元。第9名雪梨：1兆美元。第10名新加坡：1兆美元。

(中國時報)

7.2強震撼動墨西哥 警報救命

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。