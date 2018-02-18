好天氣剩今明兩天 出遊趁早

21日（大年初六）將變天，不少民眾昨天趁著風和日麗，集體出遊風景區，一路上大小闔家歡樂好不熱鬧。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導

好天氣還剩今、明兩天，中央氣象局預報員李孟軒表示，今明各地天氣恢復穩定，氣溫回升溫暖舒適，各地大致為多雲到晴的好天氣。但周二（20日）大年初五鋒面通過，北部及東北部氣溫下降，21日（大年初六）至23日冷空氣跟著南下，北部會進入溼冷的天氣型態，各地溫度將降到攝氏13、14度，達到大陸冷氣團的標準。

氣溫轉變當心著涼

李孟軒說，天氣剛好會在春節連假結束與恢復上班時產生變化，而且與先前的溫暖舒適有顯著的差異，民眾要小心保暖避免著涼。

不過今明兩天仍是適宜出外走春的好天氣，可多把握，但西半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度。尤其在深夜、清晨時段能見度不佳，民眾往返時須多留意路況以及航班資訊。

氣象局估計，這波冷氣團影響台灣約3、4天，到了24日至26日將轉為偏東至東南風，冷空氣減弱逐漸回溫，水氣也減少，只剩迎風面的北部及東半部仍可能降雨。

台東外海4.2地震

另外，昨天下午5點06分在台東外海發生一起芮氏規模4.2的地震，位置在台東縣政府23.1公里的海域，深度22.9公里，屬深層地震，最大震度綠島3級，台東縣台東市、屏東縣三地門鄉均為1級。

氣象局地震測報中心表示，這起地震和之前的花蓮群震無關，位置在歐亞大陸板塊下插菲律賓海板塊的隱沒帶下方，深度逾20公里，致災可能性減輕許多。台灣地區地殼厚度大約30至40公里，地震深度若在15公里以內、規模又大，就有致災可能。

與花蓮群震無關

台灣東部發生地震大致有兩種情形，一種是菲律賓海板塊往西北的歐亞大陸板塊推擠，造成隱沒帶下方破碎帶地震，日前花蓮群震即屬於此。在2月6日規模6.0、震度7級的強震後，至昨晚6點為止共發生360次餘震，加上主震1次、前震95次，花蓮群震累計已有456次。

另一種是歐亞大陸板塊往東南移動、擠壓菲律賓海板塊，其隱沒帶大約在台東至恆春、一直深入太平洋，昨天台東外海地震即屬於此。據統計，台灣東部地震有70％發生在海裡。

(中國時報)

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