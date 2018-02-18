浪漫台3線 享受慢活樂趣

2018年02月18日 04:10 中國時報 陳慶居 、 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

客委會傾全力打造台3線客庄浪漫大道，苗栗縣由北往南含括頭份、三灣、南庄、獅潭、大湖及卓蘭，各有獨特風情，加上鄰近鄉鎮特色景點，值得放慢腳步，細細體驗慢活之鄉的恬靜。

頭份有漂亮的後花園，經老崎休憩步道沿途可欣賞茶園、油桐樹及楓香林等自然美景；三灣夏季以水梨名聞遐邇，還有知名的東方美人茶、酸柑茶及苦茶油；融合原住民賽夏族、泰雅族與客家人的南庄，孕育出豐富文化，除了南庄老街桂花巷、百年老郵局、蓬萊溪、向天湖等景點，還有原住民工藝之美、體驗部落生活可細細賞玩。

素有「長壽鄉」之稱的獅潭鄉，台3線貫穿全境，所有景點都沿公路兩側密集分布，到老街吃仙草、踏訪義民廟、仙山靈洞宮，或到鳴鳳及錫亦古道健行賞景，都是不錯的選擇，與公館鄉交界處的協雲宮，遍植3000株櫻花，每年1、2月最適合來場浪漫櫻之旅。

苗栗大湖草莓全國知名，「水果王國」的卓蘭更以「四大天王」水梨、葡萄、楊桃、柑橘名聞遐邇；大湖與泰安近年來溫泉產業蓬勃發展，還有許多觀光果園、特色餐廳與民宿，是出遊好去處。

泰安鄉不僅是知名溫泉鄉，還有海拔介於700至2200公尺間、隸屬雪霸國家公園的「雪見遊憩區」，因地處偏遠又緊鄰原住民保留區，保有完整天然林相，各景點美不勝收，其中「烏嘎彥竹林隧道」更被譽為媲美日本嵐山的打卡祕境。

竹南鎮崎頂車站旁的子母隧道，是苗栗唯一的鐵路雙線子母舊隧道，洞門採水泥磚砌成，造型簡單又不失氣派，是早期許多列車宣傳照取景所在，遠眺像極日本宮崎駿動畫《神隱少女》場景，成為打卡夯點；後龍鎮好望角的海天一線、夕陽美景是新人拍攝婚紗的熱門景點；三義鄉則以木雕工藝、西部縱貫線最高點的百年勝興車站、龍騰斷橋等聞名，都適合來趟輕旅行。

(中國時報)