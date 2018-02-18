新竹訪老街 觀溼地生態

2018年02月18日 04:10 中國時報 陳育賢 、 徐養齡 、 莊旻靜 、邱立雅／綜合報導 、邱立雅／綜合報導

具有300年歷史底蘊的新竹市，從外媽祖廟「長和宮」體驗百年求藥籤文化開始，再走進早年新竹往台北艋舺官道的「北門老街」，欣賞保留完整的逾百年老建築，是最棒的文化走春之旅。

1926年落成的「周益記」，立面保有仿巴洛克風格建築，消防博物館（新竹合同廳舍）則是全台僅剩3間的塔樓式建築之一，對面還有90歲的國定古蹟「新竹州廳」，接著可循序走訪護城河、屎溝巷、新竹第一街，尋訪舊城古蹟文化。

春節到風城新竹市踏青，可避開大批遊客，享受鬧中取靜的怡然自得，其中青青草原具備北台最長的磨石子溜滑梯，還有觀景草坡及活水生態池，相當適合親子出遊。

新竹市擁有長達17公里的海岸線，沿線可一探舊有漁港、沙灘、港南運河、溼地生態、紅樹林等，另有南港賞鳥區、南端沙丘造景，可讓人體會獨特、寧靜的「山與海」城市魅力。

新竹縣鄰近台1線省道的湖口老街，曾因舊火車行經而繁榮，如今雖已不是商業區，但中西合璧的建築風格，又是傳統客庄，街上客家傳統美食雲集。

著名的北埔老街上、下街區都很熱鬧，古蹟多達7座，密集度全台之冠，建築為巴洛克風格，假日還有各類米食、柿餅、擂茶等多樣客家美食，被國外旅遊網站評為新竹縣第6名景點，是不可錯過的景點。

(中國時報)