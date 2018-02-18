聖帝廟走春 拜武財神旺業績

屏東市聖帝廟。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

關公又名武財神，位於屏東市永福路旁的聖帝廟，據悉是1780年清朝來到南部繁華的阿緱城開墾時奠定廟宇前身，雖然建物經過翻修，但不少極具歷史意義的物件仍完整保留；包括超過200年的磚契碑文，它又名「陰陽契」，主要目的是向掌管土地的神靈，稟告陽間地權的契約文書，全台罕見。

建廟沿革 上溯清朝

廟方總幹事鄭宇伶指出，根據《鳳山采訪冊》所載，聖帝廟是郭萃、王廷魁於清乾隆45年所建；但另一說法是由福建台灣南路下淡水都卸前侍衛烏龍圖倡議捐資興建。

武廟重建時，信徒在帝君座挖出古磚一方並刻有碑文，敘明購買地基座向與界址；向耆老詢問發現，這即是古時候土地買賣所謂的「地頭契」，已經非常少見，具有歷史價值，已由管理委員會裝框保管。

除此之外，廟宇中最華麗的梁枋彩繪，則是由全台首位榮獲教育部民族藝師薪傳獎得主潘麗水繪製，尤其門神彩繪更公認為傳世顛峰之作；加上閩南地區為保護屋脊而發展出的泥塑、交趾燒等濃縮民間藝術豐富的作品，在廟宇內隨處可見。

門神彩繪 顛峰之作

已有悠久歷史的屏市聖帝廟，因坐落城市最繁華鬧區，左右商家招牌林立，擋住廟宇的風華，在人來車往的街上像是沉默的巨人，卻也遮蔽文化古物的魅力，廟方為此自製導覽手冊《南廟寰宇》，期望信徒在參拜時能按圖索驥，欣賞建物內的豐富文物。

(中國時報)

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