新北 土城－生煎包 百吃不厭

2018年02月18日 04:10 中國時報 吳堂靖 ）

位於土城區學府路上的「蔡家班」水煎包是在地老字號美食，經營逾10年，每到出爐時間香味四溢，熱騰騰的水煎包立刻被搶購一空，另提供特製醬油與辣椒包，可隨個人喜好添加，拳頭大的水煎包一顆只要15元，加上老闆相當熱情，成為在地人最愛的水煎包。

隨著消費者喜好轉變，「蔡家班」水煎包也開發不同口味，有韭菜豬肉、高麗菜及鮮肉包口味，所有食材都是老闆當天清晨赴市場採買，選用扎實的豬絞肉、高山高麗菜與青翠韭菜，只為讓消費者吃到最新鮮的美味，而且吃得健康又安心。

老闆笑說，土城學府路上小吃林立，是在地美食的「一級戰區」，要永續經營，東西好吃只是基本要求，跟消費者「交朋友」才是長久經營之道，所以他總是熟記每位老顧客的愛好，無論是水煎包口味，或是醬汁濃淡，不用等老客人開口，就能搭配出客人最愛的組合，「多用一點心，才能成就屹立不搖的美食地位！」

民眾王先生表示，雖然水煎包調漲為15元，但內餡不減反增，還越包越大顆，只要2、3顆就能填飽肚子，另也販售飲料，無論是下午茶或是正餐時刻，蔡家水煎包都是最佳選擇。

地址：新北市土城區學府路1段1號

營業時間：上午7點至10點、下午2點至7點，國定假日公休

售價：每顆15元，買10送1

(中國時報)