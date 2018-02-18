嘉義 民雄鄉－港式鮮肉包 外皮彈牙蔥肉香

民雄港式鮮肉包內餡講求簡單、新鮮，強調不用添加香料，就能呈現好味道。（呂妍庭攝）

友善列印
中國時報

今年邁入第10年的民雄港式鮮肉包，6年級生老闆娘林融瑜秉持顧好品質的創店精神，開張至今主打生煎「鮮肉包」唯一商品，每天上午11點開賣，靠著長期建立的好口碑養出死忠老主顧，只是「限量」常讓老客人下班直奔卻空手而歸。林融瑜坦承，限量確實容易讓顧客撲空，但唯有堅持新鮮現做，才能抓住顧客的胃。

曾是百貨公司專櫃小姐的林融瑜，因緣際會跨入餐飲業，一做就是10年，靠著真材實料，力求「重質」與「重量」雙管齊下，每天限量1袋麵粉，新鮮現做，賣完就打烊，也因此打出好口碑。

林融瑜說，因老麵較溫和，為求口感自然Q彈，小撇步就是預留前晚發酵老麵，加入隔天的中筋麵團裡揉勻，歷經3次發酵，即能呈現彈性十足且不黏牙的嚼勁；餡料採用當天溫體豬肉，搭配鮮蔥攪拌醃製，光是前置作業，就得花上3個鐘頭。

雖然鮮肉包從下鍋、起鍋只要10分鐘，但林融瑜備料過程下足功夫、毫不馬虎，每天放學、下班巔峰時段，最多7個爐同步啟用，成為民雄鄉親和中正大學生的口袋美食。

老顧客陳先生說，每顆12元、買10送2的平價行銷手法，是吸引顧客上門主因，且店家抓準現代人較不喜歡油膩口感，改良傳統生煎包烹煮手法，雖還是採平底鍋生煎、收水煎熟，但一口咬進嘴裡，除了味美不油膩外，彈牙的外皮加上濃郁的蔥肉香，咀嚼後口齒留香，堪稱超值銅板美食。

地址：嘉義縣民雄鄉民權路3之16

營業時間：上午11點到晚間7點，農曆春節外全年無休

售價：12元，買10送2

(中國時報)

花蓮 玉里鎮－圓環無名店 香嫩多… 高雄 燕巢區－記憶中家鄉味 林家…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。