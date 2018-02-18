嘉義 民雄鄉－港式鮮肉包 外皮彈牙蔥肉香

2018年02月18日 04:10 中國時報 呂妍庭 ）

今年邁入第10年的民雄港式鮮肉包，6年級生老闆娘林融瑜秉持顧好品質的創店精神，開張至今主打生煎「鮮肉包」唯一商品，每天上午11點開賣，靠著長期建立的好口碑養出死忠老主顧，只是「限量」常讓老客人下班直奔卻空手而歸。林融瑜坦承，限量確實容易讓顧客撲空，但唯有堅持新鮮現做，才能抓住顧客的胃。

曾是百貨公司專櫃小姐的林融瑜，因緣際會跨入餐飲業，一做就是10年，靠著真材實料，力求「重質」與「重量」雙管齊下，每天限量1袋麵粉，新鮮現做，賣完就打烊，也因此打出好口碑。

林融瑜說，因老麵較溫和，為求口感自然Q彈，小撇步就是預留前晚發酵老麵，加入隔天的中筋麵團裡揉勻，歷經3次發酵，即能呈現彈性十足且不黏牙的嚼勁；餡料採用當天溫體豬肉，搭配鮮蔥攪拌醃製，光是前置作業，就得花上3個鐘頭。

雖然鮮肉包從下鍋、起鍋只要10分鐘，但林融瑜備料過程下足功夫、毫不馬虎，每天放學、下班巔峰時段，最多7個爐同步啟用，成為民雄鄉親和中正大學生的口袋美食。

老顧客陳先生說，每顆12元、買10送2的平價行銷手法，是吸引顧客上門主因，且店家抓準現代人較不喜歡油膩口感，改良傳統生煎包烹煮手法，雖還是採平底鍋生煎、收水煎熟，但一口咬進嘴裡，除了味美不油膩外，彈牙的外皮加上濃郁的蔥肉香，咀嚼後口齒留香，堪稱超值銅板美食。

地址：嘉義縣民雄鄉民權路3之16

營業時間：上午11點到晚間7點，農曆春節外全年無休

售價：12元，買10送2

(中國時報)