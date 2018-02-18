巧虎島樂園 親子探索趣

2018年02月18日 04:10 中國時報 高嘉謙／台北報導

「歡迎光臨，可愛巧虎島」特展在台北華山1914文創園區舉行，展出巧虎1比1原型公仔，可讓小朋友近距離接觸，拍照留影。（實習記者陳嘉信攝）

認知發現學習契機跟著巧虎這樣玩！

由倍樂生、時藝多媒體、閣林文創主辦的「歡迎光臨 可愛巧虎島」特展於台北華山1914文創園區現正展出中，這是亞洲首次打造5大巧虎主題親子遊樂展區，精采還原卡通《可愛巧虎島》上的歡樂場景之外，更添加互動益智遊樂設施，透過遊戲體驗，啟發孩童的創造力與想像力。

而卡通中最常出現的場景—「巧虎的家」也會在本次展覽中首次亮相，小朋友們還可以和1比1原型公仔近距離接觸、歡喜合照，留下親子最美好的紀錄。

除了有可愛的場景設計及公仔外，展場更設計了不同的互動遊戲，有「卡歐先生的奇妙屋」展區，推薦給所有愛探險的寶貝們，藉由操作好玩有趣的「滾來滾去拷貝機」、學習品格禮儀的「讚美之槌」等體驗不同的互動學習。

動動小手 來畫生日卡片

另外還能學習解決問題能力的「花園迷宮」、邊跳邊玩還可以訓練協調力的大型「氣墊沙坑」及跟著桃樂比奶奶左右搖擺的「搖滾教室」…等不同主題展區讓親子恣意探索。

本次展覽特別感謝Pentel飛龍牌贊助「巧巧幼兒園」展區內「生日卡片繪圖」的蠟筆材料，讓小朋友透過色彩盡情揮灑想像力創作，在每一主題展區中都有不同的遊戲等著小朋友來挑戰，不論是動動小手配對花朵或是動動腦的「益智翻翻樂」，相信都能讓小朋友從遊戲中提升專注力與觀察力，希望親子能帶走精采的回憶。

5大展區 打造互動空間

巧連智月刊在台灣發行28年來，巧虎是陪伴許多人成長的好朋友，首次舉辦的大型展覽。籌備近兩年時間，從策展內容到室內設計都是針對小朋友量身打造的互動空間，讓小朋友在《可愛巧虎島》卡通的還原實體場景裡與巧虎、琪琪、妙妙、桃樂比還有卡歐先生一同探索和遊戲。

不只展區精彩，主辦單位表示，舉辦展覽的最大理念就是「希望打造能讓親子在互動體驗中快樂學習的空間」，為了延伸這個理念，除了固定的展區體驗之外，也積極舉辦各種富有教育意義的活動，增加多元學習的機會。讓小朋友可以在不同的養分滋潤下多元學習。

原型公仔 可以接觸合影

特展於一月份舉辦的說故事活動，場場爆滿大受好評，經爭取與討論後，主辦單位回覆期待已久的粉絲們，於二、三月份還會有英文故事活動，想報名參加的家長請留意粉絲專頁最新消息。

展場從巧連智車站出發，親子登島探索之旅開始！

(中國時報)