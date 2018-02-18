試手氣、摺娃娃 寶貝笑呵呵

2018年02月18日 04:10 中國時報 高嘉謙／台北報導

為迎接農曆新年的到來，可愛巧虎島特展於初一2/16（五）至初五2/20（二）期間特別舉辦「迎春大三元活動」。於現場購買3張票或是持預售票出示特展粉絲專頁「喜從天降」遊戲指定截圖（符合任一項資格即可），即可以參加迎春大三元活動，最大頭獎為商店熱門商品「巧虎披風偶、琪琪披風偶」一組（市價899元/隻），活動人人有獎，獎項豐富多元，歡迎爸爸媽媽帶著寶貝新年來試試手氣。

特展於展期間推出限量摺紙組，經由小巧思的自學課程設計，訓練小朋友的手部肌肉發展與空間概念。摺紙組盒內有巧虎、琪琪、桃樂比與妙妙等四種角色可以練習（每隻角色各有兩張色紙）以及七張繽紛底紋色紙，藉由摺線的循序漸進式教學，讓小朋友可以在閱讀與認識數字的過程中完成可愛的摺紙娃娃，再搭配上底紋色紙即可以於學習的過程中變成一張精緻的小卡片送給朋友。

若在摺紙的過程中有問題也可以請洽現場的大哥哥大姊姊們指導，因應新年，摺紙自學課程組驚喜特價只要49元（原價99元），透過啟發式的摺紙自學課程，帶給小朋友無價的成就感。

「歡迎光臨可愛巧虎島」特展於2017年12月23日起至2018年04月08日止（除夕休館），於台北華山1914文創園區熱情展出。有興趣的民眾可至7-11 ibon、全家FamiPort、Gomaji、博客來售票系統、Yahoo商城、現場票亭等通路購買。本次更於Mamibuy平台推出家庭套票組合，讓親子同樂能享有更多優惠。更多詳情請洽「可愛巧虎島特展」Facebook粉絲專頁查詢。

(中國時報)