經典場景重現 粉紅豬小妹來了

2018年02月18日 04:10 中國時報 朱庭葳、王耀德／台北報導

在佩佩最喜歡的泥巴坑裡，隨著自己節奏盡情玩耍。（時藝多媒體提供）

「Super Pop粉紅豬小妹-超級互動展」的豬爺爺小火車大排長龍。（陳淑芬攝）

風靡全球的卡通明星「粉紅豬小妹」來台灣了。下在台中文化創意產業園區舉辦「Super Pop 粉紅豬小妹超級互動展」，還原動畫經典場景與活潑可愛的動畫角色，更有高科技互動體驗、滑草遊戲與氣墊城堡，要讓每個小朋友過一個最開心的農曆新年！

互動展盡情放電

適逢寒假，許多家長帶著家中寶貝來到展場朝聖，更有民眾遠從花東地區搭車前來觀展，來自宜蘭的朱小姐表示：「家中小朋友非常喜歡佩佩豬，趁著學校放假，全家一起來到台中參觀展覽，卡通人物公仔十分可愛，特別喜歡羚羊老師的音樂教室！小朋友也玩得很開心！」

在台灣被稱作為佩佩豬的《粉紅豬小妹》來自英國，曾受最佳電視動畫獎肯定，被公認為是兒童學前教育的權威，其簡單的畫風及詼諧的對話，結合深具教育意義的故事情節，陪伴了許多孩子成長。本次展覽帶領民眾重新體驗故事中的歡樂時光，開幕至今已受到廣大親子粉絲支持，觀展人數可望突破十萬人次以上。

展原創動畫繪稿

展覽內容包含首次在台灣展出原創動畫繪稿，還原佩佩豬的創作歷程，從人物設定到動畫繪稿完整展出。經典的動畫場景，搭配人物公仔，讓您一同進入佩佩豬的日常生活；還有互動式高科技投影體驗，小朋友可以在這裡創作專屬的佩佩豬，透過投影技術，讓繪稿上的佩佩豬隨著音樂躍動起來。

到城堡參加派對

佩佩豬睡前故事裡的宮殿場景也在現場首次曝光，帶你到夢幻城堡中，邀你一同化身成為可愛的公主、帥氣的王子，和佩佩、喬治來場華麗的城堡派對。

即日起至4/8，在台中文創園區 拾藝術展出，展出時間：周一至周日早上九點至下午五點，展覽期間天天開館，除夕除外；展覽資訊可至粉絲專頁查詢「Peppa Pig粉紅豬小妹 超級互動展」，洽詢電話：04-22220918分機208。

展覽採購票入場，全票280元、優待票250元(年滿一歲至大專院校學生須憑證)；一歲以下兒童、身心障礙者可以免費入場。

(中國時報)