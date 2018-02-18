食趣所漢堡 混搭新吃法

台中文創園區內的新輕食空間食趣所。（時藝多媒體提供）

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中國時報
朱庭葳／台北報導

位於台中文創園區的食趣所，以台中飲食文化為創意菜單設計，將惜福的雞卷、廟口的香菜爌肉、男子漢炒麵與公園擲骰子的十八啦香腸等結合羅勒漢堡，組成多種口味的食趣漢堡，創造台中食趣的新混搭。春節期間，每日正常營業(除夕除外)，要用好料理陪你開心迎新年。

春節與三五好友相聚，從料理中認識城市，食趣所「男子漢炒麵漢堡」以台中人早餐習慣的炒麵做主角，搭配香濃的肉燥、香菇與醃蘿蔔片，再淋上最具在地代表性的東泉辣椒醬，一口咬下漢堡，口感扎實，肉燥炒麵、醬料豐富呈現多層次味覺享受，餐點取名為男子漢，絕對要讓你吃得飽。

除了東西融合的創意料理，近期也推出咖哩系列主食。店內自行研發咖哩醬汁再搭配上不同主食，一嚐食趣新滋味，其中最受歡迎的「香草烤雞腿咖哩飯」，採用CAS安心去骨雞腿肉佐義式香料，香嫩Q彈又好吃，還有營養好吃的藜麥飯，吃的健康又滿足。

品嘗美味料理，更別忘了來杯好茶。「食趣茶飲」除了復刻紅茶、香草冰淇淋紅茶等，近期還推出的「原片茶葉」，有紅寶石紅玉、有機蜜香烏龍兩種口味，細品茶味之香，原味之美；另外向登陸月球致敬的太空蘇打氣泡飲，以當季食材自製的新鮮果露，拒絕使用化學原料，才能讓消費者喝的安心。

營業地點：台中文化創意產業園區 食趣所

營業時間：周一至周日，09:00～17:00

（上午9點半至下午4點半供餐，除夕休館）

FB粉絲團：https://www.facebook.com/fundays03/

洽詢電話：04-22220918 分機207

平均客單：60～200元

(中國時報)

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