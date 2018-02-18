2018年02月18日 04:10 中國時報 主筆室

在春節洋洋喜氣、狗年旺旺的氛圍中，很適合台灣社會沉澱思考過去一年的得失，並展望未來一年的興革，如果真要給綠藍白不同政治力量以及全民一個「寒假作業」的話，蔡英文在雞年年末對柯文哲出的「考題」：「台灣價值」，倒是不錯的功課，值得全民認真回答。

這個寒假功課，當然要從民進黨和柯文哲漸行漸遠的關係說起，民進黨內一直有人不能接受柯文哲的兩岸立場，譬如「兩岸一家親」，姚文智就批評是「價值錯亂」。要全局性思考這個問題，讓我們先退回2016年，那時蔡英文總統的「台灣價值」是什麼？

在2016大選之前，針對兩岸政策，蔡英文總統說「將在中華民國現行憲政體制下，依循普遍民意，持續推動兩岸關係的和平穩定」，「兩岸政策就是維持現狀」、「陸客總量不減」，到了就職演說，再加碼「會依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及其他相關法律，處理兩岸事務。」

眾所周知，民進黨並不否認《中華民國憲法》是「一中框架」，《兩岸人民關係條例》更是明訂「大陸地區：指台灣地區以外之中華民國領土。」，而且承諾遵憲而行，如果這是民進黨的「台灣價值」，兩岸都是中華民國的領土，那麼柯文哲的「兩岸一家親」又錯在哪裡呢？

從2014年到現在，柯文哲沒有變，變的是蔡總統。蔡總統在當選之後，承諾善意不變固然有遵守，卻否定了九二共識，等於否定了兩岸所有協議的前提，導致兩岸關係倒退、施政困難，民調屢創新低。

這是從政治面向來看「台灣價值」，但如果從「提升人民福祉」的角度來看台灣價值，這個功課就會更清楚。台灣價值，其實就是蔡英文總統新年春聯上的八個字：萬物當春、幸福共好。萬物當春，意謂著蔡英文總統要帶給台灣、帶給人民欣欣向榮的希望感，幸福共好則是祈願台灣人民安居樂業、共享安康的幸福感。從這個角度來看，就會發現，柯文哲的「兩岸一家親」、「命運共同體」、「我是台灣人，也是中國人」才是最能為兩岸迎春，為台灣招福的台灣價值。

兩岸一家親，重點在「一家」與「親」，「一家」的用語比「一國」和緩，而「一家親」更是強調了兩岸的和平發展、互利互惠，也讓台灣的年輕人有更多的發展機會，參與大陸的崛起機遇，這是台灣價值。

「命運共同體」從兩岸貿易的緊密合作來看，更是顯而易見。過去綠營學者在反對兩岸貿易時，曾釋出「要素均等化」理論，大意是因為大陸的薪資低於台灣，所以兩岸貿易越頻繁，台灣的薪資會因此而降低。

「要素均等化」的理論是局限的，但倒是可以用來局部解釋「命運共同體」。如今大陸經濟高度發展，許多相應職位的薪資遠高於台灣，也吸引了許多台灣人才，這不就是「命運共同體」嗎？相對地，如果大陸停滯了、崩解了、混亂了，不但台灣每年對陸1000億美元的順差不復存在，北京當局也極有可能以台灣議題來轉移內部壓力。以「命運共同體」來解釋兩岸關係，當然也符合台灣價值。

而「我是台灣人，也是中國人」，就像柯文哲說的，「我中國書讀很多，用的文字是中文，要怎麼否認？」價值奠基於歷史與文化，而台灣的歷史文化與中國歷史文化一脈相承，台灣價值更可說是中華價值的一個支脈，要如何否認？

綜上以觀，這份「台灣價值」的寒假作業，其實柯文哲已經交卷，但蔡英文和民進黨，顯然還沒有參透、悟透。

至於長期主張九二共識、兩岸和平的國民黨，原來可說是台灣最懂台灣價值的政黨，但或許是因經歷了2014年與2016年二次大選的重創，反而對自己的立場開始失去信心，失去了和柯文哲一樣能以一家親、共同體的宏觀遠見來論述中心價值的勇氣。這是很可惜的一件事。

期待綠藍白都能在春節回到台灣價值的真諦：為兩岸護和平，為人民保幸福。

(中國時報)