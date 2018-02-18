最大危機在蔡政府誤判

2018年02月18日 04:10 中國時報 王欽

民進黨祕書長洪耀福過年前向媒體分析2018年選戰總體情勢時，談及國民黨才是民進黨主要的敵人和對手，他認為打擊國民黨不僅有助於推進所謂的改革，而且還將之視為解套兩岸問題的重要一環。因為在他看來，在目前兩岸僵持的情況下，如果讓共產黨覺得國民黨還有復辟的可能，共產黨會繼續介入台灣的政治，而只有讓共產黨徹底了解台灣民心真正的走向，兩岸關係才有可能真正展開新的局面，這對台灣來講才是真正的長治久安。

長期以來，民進黨都喜歡運用「抹紅」戰術，渲染國民黨「親中賣台」形象，而將大陸的對台戰略也簡化成依託國民黨統戰台灣之類。那麼這種認知到底是否符合事實呢？剛剛閉幕的大陸對台工作會議或許可以提供一些參考訊息。

對台工作會議的通稿向來四平八穩，透露出的詳細訊息並不多，但是，如果能夠對比前後幾屆會議的相關表述，仍能從中發覺一些細微的變化，並從中管窺大陸對台政策方向的變化。今年最引人注意的莫過於，本次會議在談及維護兩岸共同政治基礎時，只單純強調要堅持一中原則和九二共識，堅決反對台獨，而未如往屆那樣提及「台灣所有認同兩岸同屬一個中國的政黨和團體」，在2017年和2016年則都曾以「團結」或「加強接觸交流」的形式著重表述。雖然這並不能得出結論說，大陸就此放棄與台灣各政黨的接觸互動，但顯而易見的是，這代表了大陸對待台灣內部政黨政治的態度已經悄然發生變化。

2014年太陽花學運以來，特別是2016年國民黨選舉大敗之後，大陸檢討對台政策方向，認識到兩岸交流經手他人確實存在弊端，導致兩岸紅利不能被基層民眾所共享，因此經過全盤檢討之後，開始將政策重心面向台灣「一代一線」，即青年一代和基層一線，由大陸直接與之開展交流合作。在這種情況下，所謂的「國共合作」早已不是過去的那般模樣。事實上，吳敦義就任國民黨主席之後，國共關係一直不慍不火，已經再難重現連戰時代的國共合作盛況。而民進黨高層卻還抱持著舊思維審視國共互動，甚至仍然認為大陸寄希望於國民黨，這恐怕就是其對大陸的最大誤判。換句話說，無論2018年台灣縣市選舉結果如何，都不會改變大陸的對台政策態度，民進黨政府打算以選舉結果逼迫大陸改弦更張，而自己卻拒不調整，這注定又是竹籃打水一場空。

那麼兩岸新的一年最大的衝突點會在哪裡呢？答案恐怕要到國際場合來尋找，最近這段時間大陸媒體紛紛轉載路透社和法新社的訊息，揭示教廷與大陸針對主教事宜基本達成協議，這也就意味著雙方建交已可進入倒數計時。與其他非洲、拉美小國不同，教廷是台灣友邦中極具指標意義的一個，且可能帶動拉美國家的集體倒戈，其對兩岸局勢的衝擊可謂巨大。接下來台灣擬派立委訪問教廷，不知屆時會否面見教宗，期間當可一窺情勢演變的進展狀況。但無論如何，一旦大陸與教廷建交，勢必在動盪脆弱的兩岸關係上投下震撼彈，以現在兩岸官方叫陣升級的態勢來看，未來恐怕還會有更大的敵對行為出現。

除此之外的最大焦點莫過於美國以及日本因素，川普總統簽署允諾美台軍艦相互停泊的《2018年國防授權法案》，眾議院也通過允許美台高層互訪的《台灣旅行法》，都會在新的一年隨時引爆中美台三邊的爭議。未來一年充滿不確定的川普還會在台灣問題上製造哪些新的緊張空氣，值得兩岸雙方認真評估並加以審慎因應。而蔡政府積極謀求參與日本主導的CPTPP，以及為了拉近台日關係而不惜在爭議之中積極推進日本核食品輸台解禁，也同樣引發大陸的疑慮。

如上觀之，民進黨政府如果真要妥善處理兩岸關係，首先應該全盤解套當前其對大陸對台戰略思維的認知，丟掉不切實際的幻想，在此基礎上再來認真研判當前兩岸緊張局勢的真正起源地，並有針對性地妥為因應。否則的話，兩岸危機的最大挑戰其實就是民進黨政府的無知與誤判。

(中國時報)