小英輸小蔣的是：高度

2018年02月18日 04:10 中國時報 胡幼偉

新年伊始，應該要講些祝福的話。今年是狗年，有狗來富的說法。所以，先祝大家新年人旺、運旺、氣旺、財旺。

身在台灣，除了關心個人和家人小確幸，難免也會常常想到台灣的前途與發展。過去這一年，在蔡總統和民進黨主導下，台灣社會充滿了各種衝突與抗爭。

按理說，以轉型正義為名的拔根政敵資源，至少應該會獲得自家陣營的喝采，但各項民調結果卻顯示了對總統不分黨派的不滿聲浪。另一方面，值得思考的是，在戒嚴時期領導台灣的蔣經國總統，卻仍然是台灣人最懷念的領袖。

為何如此？蔡總統和民進黨的問題到底在哪裡？

其實，答案也很簡單，經國先生雖是威權時代的領袖，有一言九鼎的權威，但他最受肯定的，是晚年願意包容國內敵對勢力，以寬闊的氣度、胸襟及民主開放的政策，真正做到了以國家領導人的高度促進團結，為台灣創造了一個「我雖不同意你，但我可以跟你在某種程度上合作，共同為台灣打拚」的社會。所謂台灣人命運共同體，就是應該建立於這樣的基礎與共識之上，也唯有基於這樣的共識，台灣雖有黨派之爭、勞資之爭、貧富之爭，甚至是統獨之爭，相爭的各方還是可以勻出一些包容對方的空間，為台灣尋找最大的共同利益。退一萬步來講，假使蔡總統或民進黨真的那麼反中、疑中、防中，一旦在台灣成為執政者，豈不更加需要團結台灣的各方力量，在面對大陸時，拉高命運共同體的全民感知？

但是，讓我們來回顧一下，蔡總統領導的政府，又是怎麼施政的呢？

先不講兩岸政策。就以對內團結而言，蔡政府以轉型正義為名，對國民黨實施抄家毀根、株連九族式的鬥爭，肅殺之氣瀰漫朝野。但蔡政府不懂的是，今日國民黨的元氣早已不在黨中央或其所謂附隨組織內，而在於千千萬萬泛藍民眾一念之間。這些人在選舉時願不願意支持國民黨候選人，才是決定國民黨命運的關鍵力量。蔡總統上台之初，藍營民眾原本對國民黨已無太多期望；蔡政府對國民黨抄家滅族後，已如一盤散沙的藍營民眾，突然間又凝聚起了共識，要在選舉時，對民進黨還以顏色。對民進黨而言，這難道是樂見的喜事？至於中間選民，向來最厭惡政治鬥爭，如今眼見蔡政府一掌權，言行之間，滿是仇恨報復，一點沒有提升政治文化之意，又焉能不更加鄙視民進黨，而懷念起經國先生當年因雍容大度，而為國家帶來的那種祥和之氣？

蔡政府把國民黨打趴的另一不智，在於讓大陸認定，既然民進黨執意搞台獨，國民黨也已經衰弱不振，那麼，對於和平統一，解決所謂台灣問題，已不能再依賴任何島內勢力，只好由自己下重手，強硬對付蔡政府。蔡總統如果稍有謀略，不但不應消滅國民黨，還應該讓國民黨成為抵擋中共壓力的一帖緩衝劑。而眼下，緩衝劑沒了，只好自己承受來自對岸的所有壓力。天下之不智，豈有更甚於此者？

至於從年金改革、一例一休、提名奇言怪論者出任大法官及監委、堅持反核不惜製造缺電危機及增加空汙、農田水利會官派，一直到干預大學自主、放任台獨勢力染指公廣集團，也在島內為自己製造出愈來愈多的敵對者。雞飛狗跳，已不足以形容從去年到今年的台灣亂象。可嘆政府之大，既無諸葛孔明，亦無司馬懿，只見蔡總統蠻幹到底的狠勁。

於是，看看台灣現況，我們才終於能夠體會，為什麼所羅門王登基時，什麼都不求，只求上帝賜給他智慧了。

（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)