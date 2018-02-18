2018年02月18日 04:10 中國時報 林建甫

2018的經濟會如何？大概每10年1次的經濟危機是否會再來？1987年10月19日黑色星期一的股災，道瓊指數單日跌幅超過了22%。1997年亞洲金融風暴，引起東亞主要貨幣（包括台灣）在短期內急貶和股市的崩潰。2008年金融海嘯，全世界經濟受到嚴重打擊。2017年全球經濟成長雖是近年的高峰，但春節前2月2日周五，道瓊工業指數大跌666點，5日更再大跌1175點，幸好隔天大漲567點。這種上下激烈的震盪會不會影響狗年的經濟情勢？

依據最新國際貨幣基金（IMF）預估，2018年全球經濟成長率將擴張到3.9%，較2017年3.7%進一步成長。同時德國Ifo經濟研究院公布的2017年第4季「全球經濟氣候指標」，由第3季的13.2點，上升至17.1點，不只連4季為正值，且是2011年第3季以來的最高。先進國家經濟維持2%以上的成長力道，消費信心與企業投資動能強勁，是將帶動全球經濟溫和擴張的主因。加上新興與開發中經濟體則受惠於海外需求成長與原物料價格回升，以及一帶一路對亞洲新興經濟體基礎建設的利多因素，基本面而言，2018年經濟前景樂觀。

但是從2008年金融海嘯後，已經過了10年的經濟擴張期。海嘯後的救市，量化寬鬆政策也創造了很大的資金行情，因此各國股市都在高點。美國聯準會的升息縮表，今年也有可能都會累積到足夠影響實質經濟，因此「居高思危」的確是有必要的。不過也不宜過度的緊張，因為人類累積的經濟學知識也越來越進步，各項指標的監測及政策的防微杜漸及反循環措施，讓大規模的經濟危機應該不至於發生，就好像在1990年代前惡性通膨還經常看到，今天幾乎已經絕跡。但上下的小震盪仍是不可避免，以5日道瓊的大跌1175點，換算也只有4.6%，實不宜過度緊張。

從個別區域發展來看，全球最大經濟體─美國的情況最為樂觀。美國商務部經濟分析局（BEA）公布的2017年全年經濟成長率高達2.5%，第4季年增率是2.6%，雖不如第2季及第3季3%以上的表現，但仍高出2000年以來2%的平均值不少。日前美國國會通過「30年來最大」的減稅案，包括企業稅由35%降至21%，個人所得稅調降至37%，並簡化至4個級距等方案，姑且不論「減稅案」對財政造成的巨大損失，但對於個人消費、企業投資布局、資金流動等因素都帶來了正面的影響。若再配合「美國製造」向全球製造業招商的大量優惠措施，美國成長力道將比去年更上一層樓。

其次，全球第二大經濟體中國大陸也表現穩健。雖然IMF等國際機構等持續警告「政府債務飆升」、「高收益投資產品監管不完善」及「金融科技系統性危機」三大風險，但中國大陸近年來政經情勢發展穩中求勝，大數據時代計畫經濟模式更能夠掌握。特別是中共第十九次全國代表大會順利落幕之後，習近平政權更加穩固，經濟轉向由重量轉向重質發展，經濟結構的改革將仍是今年經濟的重點。若再加上產業結構的改善與創新、緊縮融資銀根等供給側改革效果有成，或許短期難免會經歷經濟發展趨緩的陣痛，但能以減速換永續，可望創造出長多的格局。

除了美、中，與台灣出口密切的是東南亞各國。在全球經濟回溫之下，去年經濟成長表現也不俗。IMF預期2018年東南亞的經濟成長率在6.3至6.8%之間；印度、緬甸與孟加拉更在7.0至7.6%之間，成長力道強勁。

日本、歐盟經濟情況也有好轉。日本連續7個季度的成長，寫下1990年代中期以來最長擴張紀錄，雖未走出「外熱內泠」的結構性困境，不過2020年日本東京奧運商機不容小覷，專家預估可為日本創造出超過30兆日圓的經濟效益，並增加約194萬個就業機會。日本東京都政府近日已開始積極備戰2020，將拉動今年日本經濟的成長。而歐盟統計局之前公布，歐元區去年第4季GDP季增0.6%，今年第1季更可望達到季增1%。這也都是近年來的佳績。

最後回頭看台灣的情況。延續去年的「雞飛」，今年外部需求雖然面對不少不確定因素，但整體來看仍是利多於弊。台灣出口貿易的力道依然強勁，內需方面，長期以來投資吸引力低落的結構性問題雖存在，但政府正努力改善。然而結構性的改革需要更多時間來發酵，不過近來的「稅改大紅包」及「加薪」等政策是亮點，有助於刺激民間消費的成長，再加上「前瞻建設」、「5+2創新產業」的實質投資增加，狗年經濟的「狗跳」值得期待。（作者為台灣經濟研究院院長、國立台灣大學經濟系教授）

(中國時報)