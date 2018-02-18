敖犬揪毛小孩Men’s Talk

2018年02月18日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

敖犬帶愛犬敖弟、敖妹拍潮牌宣傳照。（取材自WHATSOEVER官網）

敖犬做出舉槍手勢，敖妹立刻有默契的倒下。（盧禕祺攝）

適逢狗年，生肖屬狗的莊濠全（敖犬）分享自己與愛犬相處趣事，陪讀者開心迎春！敖犬養了2隻松鼠博美犬，白色的名叫「敖弟」，黑色則取名「敖妹」，2隻毛小孩嬌小可愛，連敖犬都忍不住笑讚「除了可愛以外，沒有別的了」。他常與敖弟聊天，進行男人與公狗之間的「真心話對談」並互相取暖。

敖犬愛毛小孩成痴，2012年從朋友家接來出生沒多久的敖弟，經常在臉書上傳「父子情深」的影片與粉絲分享，也認為「敖弟是可以講心事的人」。敖弟4歲時，他考量愛犬健康因素，帶敖弟去狗醫院結紮，術後敖弟回家，整整一個禮拜敖弟都不理他，躲在沙發底下，「牠知道是我幹的，但我不想牠誤會我，我只是為牠好。」後來敖犬放下身段，用感性的聲音對牠說：「敖弟你也太誇張、太記仇了，你以後也不會那麼辛苦，每次想要都不行。」人狗自此和解。

虧敖弟脾氣拗

他常逗愛犬玩，有次要敖弟把玩具撿回來，他才說一句「去拿玩具給拔比」，愛犬就乖乖地把絨毛玩具咬了過來，但又貪玩不想馬上交出玩具，於是父子倆上演「爭奪娃娃」橋段。

敖犬教育狗狗頗為嚴格，他形容敖弟脾氣拗、愛耍小聰明，「如果我出門人不在家，他就會跳到桌上故意尿尿，用這樣的方式跟我鬧脾氣。」加上敖弟自主性很高，常令他頭痛：「說真的，牠個性跟我有點像，不容易被駕馭、有自己的想法，有時候只要我媽在，牠就無法無天，我媽不在時他就不敢，是一種『狗仗人勢』的概念。」

敖犬坦言曾做過「對不起敖弟的事」：「牠算是我的第1胎，加上我個人常識不足，以前流行把博美狗的毛剃成圓圓可愛的樣子，因為網友也很喜歡，所以就持續剃，但有一天突然發現牠一直掉毛，問了獸醫，才知道有3種品種的狗不適合剃毛、會傷害毛囊，其中之一就是博美。」確診病因得切下敖弟身上約長寬各0.8公分的肉做實驗，「我當然捨不得，幹麼割牠的肉，只能用各種方式補救，洗藥浴、塗藥，現在還在復健。」

重視小孩教育

他把兩隻狗當孩子般照顧，坦言自己是個「有愛就能包容一切」的人，似乎提早實習當爸，問他與小10歲的模特兒女友陳郁婷計畫婚後如何教育孩子？敖犬霸氣說：「我怎麼對狗就會怎麼對小孩！但狗不會說話，小孩會說話，連狗都要好好教育了，更何況是小孩，父母的教育很重要，如果從小沒教好，會影響他一生。」

(中國時報)