素還真一頁書 新春揪玩樂

2018年02月18日 04:10 中國時報 林承彥 報導

君奉天

素還真

一頁書

霹靂直營精品店

炮竹一聲除舊歲，金狗年開春之際，霹靂群星當然不能缺席。由素還真領軍，另有一頁書、天跡、君奉天、北狗最光陰等霹靂巨星向粉絲們拜年，獻上祝福之外還介紹了必訪的霹靂走春聖地，而若是想趁年假期間好好犯懶，巨作《東離劍遊紀》也將在年節時首映。眾多新春限定活動，就是要讓大家時時有霹靂相隨，新的一年旺旺得意。

圖片提供霹靂國際多媒體

過年期間不動干戈，就算八岐邪神進犯之際，武林正道們也必須恪守傳統，向支持的粉絲拜年。今年《中國時報》獨家邀請到霹靂一哥「素還真」、梵天「一頁書」、神毓逍遙「天跡」、法儒無私「君奉天」、北狗「最光陰」等群俠獻上祝福。恰逢素還真出道30周年，雖然最近素還真暫時雲遊四海，鮮少與粉絲見面，但他心繫眾人，並透露30歲生日這年，素還真將再與大家見面，屆時粉絲們不僅能重溫清香白蓮的瀟灑倜儻，而立之年諸多慶生活動亦不能錯過。

北中南皆有直營店

按照傳統，農曆年節期間必須走春，除了到親朋好友家中互道平安及恭喜外，更重要的是要讓筋骨活動，消耗掉大吃大喝下所累積的卡路里。今年走春何處去呢？霹靂世界中的包打聽「秦假仙」特別推薦大家到「霹靂直營精品店」。目前霹靂布袋戲在台北、新北、台中與高雄等地開設直營店，除了有豐富的商品可供粉絲選購外，另也設有餐飲區以及木偶主題展示區，可說是「完全霹靂」複合式購物休閒空間。

《東離劍遊紀》播4天

一年當中能好好休息的時刻，大概也只有新春年假期間了，若嫌出門塞車，當個窩在沙發上的馬鈴薯看看電視也非常療癒。2016年引發中毒熱潮《東離劍遊紀》在眾人的催促期盼下，終於要在過年期間於首播了。《東離劍遊紀》是台日合作下的奇幻武俠偶戲，播出以來廣受粉絲歡迎。霹靂台灣台將於除夕至大年初三，連續4天每日晚間6點播出《東離劍遊紀》，磅礡戰鬥氣勢與特有闇黑武俠美學共譜，這次就不要再錯過魔幻魅力大作－《東離劍遊紀》。

(中國時報)