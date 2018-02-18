韋禮安苦哀 「來被射的」

2018年02月18日 04:10 中國時報 許雅淳 、 楊宗翰 報導

韋禮安首場1打2，留下滿身漆彈痕跡。（盧禕祺攝）

韋禮安（右）與吳汶芳帥氣拿起漆彈槍。（盧禕祺攝）

韋禮安化成為颯爽英姿的狙擊手。（盧禕祺攝）

2018狗年走春，韋禮安揪師妹吳汶芳體驗打漆彈，2人完全拋開創作歌手包袱，不見吉他、改拿手槍應戰，展開這場大膽又刺激的漆彈對抗！2人組成一隊與同事PK殊死戰，比賽分為兩回合比拚，每人有120發子彈、限時3分鐘，哪隊身上中彈最少為勝利。

韋禮安和吳汶芳面對漆彈處女秀相當緊張，決定放棄戰術討論，只求各自平安下戰場，未料連續兩回合吳汶芳槍枝都「卡卡」，韋禮安得忙著防守護花、又得進攻滅敵，最後幾乎全身中彈，甚至穿入面具射在右眼旁，他無奈說：「今天就是來被射的！」

韋禮安激戰見血

吳汶芳出師不利，第一回合開戰竟發生槍枝卡彈，只能無助躲在桶子後方，只見她聽著槍聲瘋狂尖叫，直到對戰結束才默默現身，沒有隊友支援的韋禮安陷入苦戰，全程呈現1打2落後局面，不僅全身衣服、面罩都是滿滿漆彈，就連右手都因激戰而見血，man味十足！

第二回合2人誓言扳回一城，未料「天兵」吳汶芳發生手槍開錯保險，在教練協助後才順利開槍，她下場後回憶：「躲在桶子後很緊張，希望不要被打到就好，開戰真的有腎上腺爆發感覺，我卯起來射敵人。」韋禮安則自嘲「站在烽火第一線」，他形容「被漆彈打到相當痛，像是被很粗的橡皮筋往身上彈」，更直言「下次玩雷射槍就好」。

教練給予2人「射不準」三字評論，吳汶芳解釋，平時在夜市受封「標靶王」，射氣球遊戲可以贏得大娃娃，這次漆彈大家動來動去，讓她無法瞄準敵人，韋禮安當場吐槽：「沒有射到我就好。」僅幫這位「豬隊友」打了60分及格邊緣。

兩人愛互外活動

兩人私下酷愛戶外活動，韋禮安擅長打籃球，自招漆彈無法勝任，當兵時是擔任替代役服務，完全沒有機會拿槍打靶，只有大學畢業旅行在關島試過玩具槍。吳汶芳去年失戀，開始嘗試到宜蘭衝浪散心，最誇張紀錄一周衝3天，連衝浪板都衝破了，節儉的她笑說「目前用蠟先補好，期許明年能存到一筆錢，再來換新的浪板」。

(中國時報)